İstanbul\'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem

İSTANBUL'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında Avcılar'daki özel bir hastanenin yataklı servislerindeki hastalar, binadan çıkarılarak yakındaki bir arsaya taşındı. Bir süre arsada bekletilen hastalar, gerekli kontrollerin ardından tekrar binaya alındı.

Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin yataklı servislerinde kalan hastalar, binadan çıkarılarak yakındaki bir arsaya götürüldü. Bir süre bu arsada bekletilen hastalar, binada gerekli kontrollerin yapılmasının ardından tekrar hastaneye alındı. Arsada bekleyen hastalar, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.