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İstanbul'da canlı cerrahi workshopu'na geri sayım başladı - Son Dakika

İstanbul'da canlı cerrahi workshopu'na geri sayım başladı

15.12.2021 16:01
İstanbul'da canlı cerrahi workshopu'na geri sayım başladı

Medicana Sağlık Grubu Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Remzi Sağlam ve ekibi 10. yılında 'Holep Workshopu'na hazırlanıyor.

Medicana Sağlık Grubu Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Remzi Sağlam ve ekibi 10. yılında 'Holep Workshopu'na hazırlanıyor. Medicana International Ankara, Bursa ve Bahçelievler hastanelerinde yapılan Holep, canlı cerrahi workshop ile Bahçelievler Hastanesi ameliyathanesinde gerçekleşecek. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Kemal Sarıca'nın gerçekleştireceği workshop'un, canlı cerrahiler eşliğinde, interaktif katılımlı olacağı açıklandı.

Canlı olarak yayınlanacak workshop ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Remzi Sağlam, prostat tedavisinde Holep yönteminin en modern yöntem olduğunu belirterek şunları söyledi:

"HOLEP ameliyatı prostat büyümesi tedavisinde en sıklıkla yapılan günümüzün en modern ve başarılı tedavi yöntemidir. 2010 yılında Holep ameliyatlarına başlayıncaya kadar, Türkiye'de Holep ameliyatı yapılmıyordu. Holep, Son 15 yılda bütün Avrupa ülkeleri ve Amerika'da yaygın olarak kullanılmakta ve prostat tedavisinde yeni altın standart olarak görülmektedir."

"2010 YILINDAN BERİ UYGULANIYOR"

Prof. Dr. Remzi Sağlam açıklamasının devamında, "Holep'in Türkiye'de yüksek fiyatlı, özel Laser cihazına ve morcellatör denilen prostatı kıyma haline getiren cihazlara ihtiyaç gösterdiği için Türkiye'de her yerde yapılmayan Holep ameliyatı 2010 yılından bu yana Medicana üroloji hekimlerince 10 yıldan beri uygulanmaktadır" açıklamasında bulundu

HOLEP PROGRAM AKIŞI

9.00 – 9.10 Dünyada ve ülkemizde Holep ameliyatının dünü, bugünü, 1450 HOLEP ameliyatından öğrendiklerimiz- Prof. Dr. Remzi Sağlam

9.20-9.30 Holep ameliyatında kullanılan Lazer, morsellatör ve endoskopik aletler- Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ferhat

9.30-10.00 Holep Ameliyat teknikleri ve sfinkter koruyucu Holep ameliyatı- Op. Dr. Zafer Tokatlı-

10.00- 10.15 Soru-Cevap (Canlı cerrahiler sırasında devam edecektir)

10.15- 12.00 Canlı Cerrahi/Sfinkter koruyucu HOLEP 90ml- Op. Dr. Zafer Tokatlı, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ferhat

12.30-14.30 Canlı Cerrahi/Sfinkter koruyucu HOLEP 90ml- Prof. Dr. Tolga Akman, Op. Dr. Zafer Tokatlı


Mehmet Ferhat, Bahçelievler, Türkiye, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık İstanbul'da canlı cerrahi workshopu'na geri sayım başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da canlı cerrahi workshopu'na geri sayım başladı - Son Dakika
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