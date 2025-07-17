Kalp Pıhtısı Ameliyatla Tedavi Edildi

Sivas'ta gittiği camide kalbinden beynine pıhtı atan 76 yaşındaki Yusuf Kolsuz, Kayseri Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen 1 saatlik kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan Kolsuz, bir süre önce ibadet için gittiği Sultan Köyü Camisi'nde aniden fenalaştı.

Kolsuz, cemaatin desteği ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Sivas Devlet Hastanesine götürüldü.

Buradaki tedaviye cevap vermeyen ve bir süre sonra vücudundaki bazı uzuvlarda his kaybı yaşayan Kolsuz, ardından Kayseri Şehir Hastanesine başvurdu.

Doktorların yaptığı muayenede Kolsuz'un, kalbinden beynine pıhtı atması sonucu inme geçirdiği belirlendi.

Durumu kardiyoloji uzmanları Prof. Dr. Ziya Şimşek, Doç. Dr. Bekir Calapkorur, Doç. Dr. Gökhan Ergün ve nöroloji uzmanı Doç. Dr. Ömer Faruk Bolattürk tarafından takip edilen hastanın, ameliyat edilmesine karar verildi.

Kapalı girişimsel yöntemle sol atriyal apendiks kapama (kalbin sol kulakçığındaki pıhtı kaynağı kesenin kapatılması) işlemi uygulanan Kolsuz, 1 saatlik operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Tedavisini gerçekleştiren doktorlara teşekkür eden Yusuf Kolsuz, AA muhabirine, yeniden hayata tutunduğunu söyledi.

Tedavi sürecinin ardından hayata mutlu gözlerle bakabildiğini ifade eden Kolsuz, şöyle konuştu:

"Camide otururken rahatsızlandım, imam durumu fark ederek 'Rahatsız mısın?' diye sordu. Ben de 'Rahatsız olabilirim.' dedim. Camide otururken kalbimden beynime pıhtı atmış. Hemen ilçe merkezine gidip ambulans istedik. Daha sonra Sivas'a gittim ve tedavi gördüm. Orada yapılan işlemin faydalı olmayacağını hissedince Kayseri Şehir Hastanesine geldim ve doktorla görüştüm. Sağ olsun gerekeni yaptılar. İnsan felci çok zor fark ediyor ama yanındaki kişi daha iyi görüyor. Ağzın eğiliyor, gözün kapanıyor. Bugüne çok şükür. Çünkü geldiğim durumu biliyorum. Hocalarım sayesinde çok iyiyim. Sürünerek geldim, yürüyerek gidiyorum."

"En az şekilde rahatsız edecek şekilde işlemi tamamladık"

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Bekir Calapkorur da hastanın devam eden inme şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesine başvurduğunu belirtti.

En az girişimsel yöntemle ameliyatı gerçekleştirdiklerini anlatan Calapkorur, Kolsuz'un sağlığına kavuştuğu söyledi.

Başarılı şekilde hastanın kalbinin sol kulakçığındaki keseyi kapalı yöntemle kapattıklarını dile getiren Calapkorur, şunları kaydetti:

"Hastamızı bir gün hastanede yatırdık, şu anda sağlığına kavuştu. Kalbi pıhtı kaynağı olduğu için buradan tekrar pıhtılar atabilirdi ve hastamız daha fazla engelli olabilirdi. Hatta bu durum ölüme yol açabilirdi. İnme toplumdaki engelliliğin en önemli sebeplerinden biridir. Hastamız şu anda kendi işlerini yapabiliyor, günlük hayatını sürdürebiliyor. Bu durumun devam etmesini istediğimiz ve tekrar pıhtı atmasını önlemek için bu işlemi yaptık. Tamamen kapalı bir yöntemle, açık bir ameliyat olmadan hastamızı en az şekilde rahatsız edecek şekilde bu işlemi tamamladık."

Sol atriyal apendiks kapama ameliyatının Kayseri'de ilk defa uygulandığını belirten Calapkorur, hastaların sağlığına kavuşmasında büyük emek ve gayret gösteren sağlık çalışanlarına başarı diledi.