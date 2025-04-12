Kardiyoloji Zirvesi Van'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Sağlık

Kardiyoloji Zirvesi Van'da Gerçekleşti

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Van'da düzenlenen kardiyoloji sempozyumunda canlı vaka uygulamaları büyük ilgi gördü.

12.04.2025 14:10
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Kardiyoloji dünyası Van'da buluştu

VAN - Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Kardiyoloji Anabilim Dalı iş birliğiyle gerçekleştirilen canlı vaka yayını, kardiyoloji camiası tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.

Türkiye'nin önemli kardiyoloji etkinliklerinden biri olan Girişimsel Kardiyovasküler Akademi 2025, bu yıl Van'da düzenlendi. Kardiyovasküler Akademi Derneği'nin öncülüğünde yapılan sempozyum, Van YYÜ ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'nin ortak çabasıyla hayata geçirildi. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kateter laboratuvarlarında gerçekleştirilen 12 canlı vaka oturumunda; sol ana koroner müdahaleleri, bifurkasyon ve kompleks PFO/ASD vakaları, tam tıkalı damar işlemleri, karotis, EVAR, TAVI, apendiks kapama, septal ablasyon ve mitral balon valvüloplasti gibi işlemler başarıyla uygulandı.

Programda konuşan Van İl Sağlık Müdürü Operatör Dr. Muhammed Tosun, gerçekleştirilen programda uzman hekimlerin birlikte çalıştığını belirtti. Tosun, "Akademik ortamlarda bulunmaktan ve sağlık alanında bilgi almaktan keyif alıyorum. Bu toplantının kent için önemli olduğunu düşünüyorum. Hocalarımızdan ricamız, bu tür toplantıların kentimizde artmasını sağlamalarıdır. Bizler de bu konuda elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

"Bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu"

Hastanede gerçekleştirilen canlı vaka işlemlerinin Türkiye'deki tüm kardiyologlar tarafından izlenebildiğini belirten Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ise "Bu bizim için son derece önemli bir adım. Gerçekleştirilen vakaların tamamı oldukça zorlu vakalar olup, geçmişte bu tür işlemler bu bölgede yapılmazken, son dönemde hem ilimizde ciddi bir şekilde yapılmaya başlanmış hem de tecrübe aktarımı noktasında önemli bir aşama kaydedilmiştir. Tüm ekip arkadaşlarımı bu başarılarından dolayı kutluyorum. Peki, bu canlı vakalar nelerdir? Ameliyatsız aort kapak değişimi, kalp deliklerinin kapatılması, daha önce tek seçenek olarak ameliyatla tedavi edilen ciddi ana koroner lezyonları ve çatallanma olarak adlandırılan bifurkasyon stentlemeler, sol atriyal apendiks kapama dediğimiz pıhtı atan deliklerin kapatılması, aort damarda var olan anevrizmaların kapatılması gibi son derece zor ve karmaşık vakalar burada canlı yayında gerçekleştirilerek tecrübe aktarımına imkan sağlamaktadır. Bu tür bir toplantının ilimizde yapılması ve bu tecrübe aktarımının gerçekleştirilmesi bizim için büyük bir gurur kaynağıdır" diye konuştu.

"Başka bir şehre gitmeye gerek yok"

Van YYÜ ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin işbirliğiyle ameliyatsız kritik vakaların başarıyla gerçekleştirildiğini vurgulayan Kardiyovasküler Akademi Derneği Başkanı Dr. Ömer Kozan de "Bugün kalp damar hastalıklarında yapılan girişimsel tedavilerle ilgili gerçekleştirdiğimiz bu toplantı, ameliyatsız olarak kalp kapağı takmak ve doğuştan kalpteki delikleri kapatmak gibi pek çok önemli işlemi başarıyla gerçekleştirdiğimiz bir aşamayı göstermektedir. Yıllar önce, doğu illerimizden insanlar bu tür işlemleri yapabilmek için batıya gitmek zorunda kalırlardı; tarlasını, öküzünü satıp çözüm ararlardı. Ancak bugün, devletimizin katkıları ve hekimlerimizin özverili çalışmaları sayesinde, ülkemizin en ücra köşelerinde bile bu işlemler başarıyla gerçekleştirilmektedir. Bu sayede, bölgedeki vatandaşlarımıza gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim: Artık her türlü kalp problemi için çözüm bulabilecekleri mükemmel merkezlerimiz var" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kardiyoloji Zirvesi Van'da Gerçekleşti - Son Dakika

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