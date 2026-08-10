Karpuz Tüketiminde Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karpuz Tüketiminde Dikkat!

Karpuz Tüketiminde Dikkat!
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyetisyen Şevval Işıklı, karpuzun kontrolsüz tüketiminin sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

YAZ aylarının vazgeçilmez meyvelerinden karpuzun yüksek su oranı sayesinde serinletici ve besleyici bir seçenek olduğunu belirten Diyetisyen Şevval Işıklı, kontrolsüz tüketimin sağlık açısından bazı riskleri beraberinde getirebileceğine dikkat çekti. Karpuzun doğru porsiyonlarda tüketildiğinde vücuda önemli faydalar sağladığına değinen Dyt. Işıklı, "Karpuz yüksek su oranı ve zengin besin içeriğiyle sağlıklı bir tercih olsa da kontrolsüz tüketildiğinde kan şekerinde hızlı yükselmelere ve sindirim sistemi sorunlarına neden olabilir" dedi.

Karpuzun yaklaşık yüzde 90-92'sinin sudan oluştuğuna dikkat çeken Medical Park Ataşehir Hastanesi'nden Diyetisyen Şevval Işıklı, "Bu özelliği sayesinde sıcak yaz günlerinde hem serinletici bir alternatif sunuyor hem de günlük sıvı alımına katkı sağlıyor. Aynı zamanda C vitamini, A vitamini öncüsü beta-karoten, potasyum ve güçlü bir antioksidan olan likopen içeriyor. Likopen, hücreleri serbest radikallerin oluşturduğu hasara karşı korurken kalp sağlığını destekleyen önemli bileşenlerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak sağlıklı olması, sınırsız tüketilebileceği anlamına gelmiyor. Karpuz da diğer meyveler gibi doğru porsiyonlarda tüketildiğinde sağlıklı beslenmeye önemli katkılar sağlayan bir besindir" diye konuştu.

'GÜNDE 1-2 PORSİYON YETERLİ'

Sağlıklı bir yetişkin için günlük 1-2 porsiyon karpuz tüketiminin yeterli olduğunu ifade eden Dyt. Işıklı, "Bir porsiyon yaklaşık 150-200 gram, yani ince bir dilim ya da iki küçük kase doğranmış karpuza karşılık geliyor. Gün içerisinde farklı meyveler de tüketiliyorsa karpuz miktarı buna göre ayarlanmalı. Sık yapılan hatalardan biri de 'Nasıl olsa su oranı çok yüksek' düşüncesiyle kontrolsüz tüketmek. Oysa karpuz da doğal meyve şekeri içeriyor ve fazla tüketildiğinde günlük enerji alımını artırabiliyor" açıklamasında bulundu.

'FAZLA TÜKETİM SİNDİRİM SİSTEMİ SORUNLARINA YOL AÇABİLİR'

Tek seferde fazla miktarda karpuz tüketmenin bazı sağlık sorunlarına neden olabileceğini kaydeden Dyt. Işıklı, "Kontrolsüz tüketim özellikle kan şekerinde ani yükselmelere yol açabilir. Bunun yanında şişkinlik, gaz, mide rahatsızlığı ve ishal gibi sindirim sistemi şikayetleri görülebilir. Düşük kalorili bir meyve olmasına rağmen büyük porsiyonlarda tüketildiğinde günlük kalori alımını artırabilir. Bu nedenle 'zararsız' düşüncesiyle sınırsız tüketilmemelidir" dedi.

'TEK BAŞINA ÖĞÜN YERİNE PROTEİN KAYNAKLARIYLA BİRLİKTE TÜKETİN'

Karpuzun tek başına öğün olarak tercih edilmesinin uzun süre tokluk sağlamayacağını söyleyen Dyt. Işıklı, "Protein ve yağ içeriği düşük olduğu için kısa sürede yeniden acıkmaya neden olabilir. Yoğurt, kefir, az yağlı peynir ya da birkaç adet çiğ badem veya ceviz gibi protein ve sağlıklı yağ içeren besinlerle birlikte tüketildiğinde hem tokluk süresi uzuyor hem de kan şekeri daha dengeli seyrediyor. Yaz aylarında sık tercih edilen karpuz-peynir ikilisi de doğru porsiyonlarda tüketildiğinde dengeli bir öğün alternatifi olabilir" ifadelerini kullandı.

'DİYABET HASTALARI PORSİYON KONTROLÜNE DİKKAT ETMELİ'

Diyabet ya da insülin direnci bulunan kişilerin karpuzu tamamen hayatlarından çıkarmalarının gerekmediğini belirten Dyt. Işıklı, "Burada önemli olan tüketim miktarı ve yanında hangi besinlerle birlikte tüketildiğidir. Büyük porsiyonlar yerine ara öğün olarak ve protein içeren besinlerle birlikte tüketilmesi kan şekerinin daha dengeli yükselmesine katkı sağlayacaktır. Aç karnına tüketmek yerine kişinin beslenme planına uygun porsiyonlarda tercih edilmesi daha doğru bir yaklaşımdır" dedi.

'KARPUZ SUYUN YERİNİ TUTMAZ'

Karpuzun yüksek su içeriği sayesinde sıvı alımına katkı sağladığını ancak suyun yerini tutmadığını vurgulayan Dyt. Işıklı, "Özellikle yaz aylarında terlemeyle birlikte hem su hem de elektrolit kaybı yaşanıyor. Bu nedenle karpuz tüketmek faydalı olsa da gün boyunca yeterli miktarda su içmek ihmal edilmemelidir" diye konuştu.

'KESİLMİŞ KARPUZU UZUN SÜRE DIŞARIDA BEKLETMEYİN'

Karpuz seçerken kabuğunun sağlam, ezik ve çatlaklardan uzak olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dyt. Işıklı, "Kesildikten sonra oda sıcaklığında uzun süre bekletilmemeli, üzeri kapatılarak buzdolabında muhafaza edilmelidir. Mümkünse 2-3 gün içerisinde tüketilmesi önerilir. Özellikle yaz sıcaklarında uzun süre dışarıda bekleyen kesilmiş karpuzlarda bakteri üremesi hızlanabileceği için dikkatli olunmalıdır. Çocuklar, yaşlılar ve hamileler uygun porsiyonlarda güvenle tüketebilir. Böbrek hastalarının ise özellikle potasyum kısıtlaması varsa tüketim miktarını hekim ve diyetisyenleriyle birlikte planlamaları en doğru yaklaşım olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Diyetisyen, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Karpuz Tüketiminde Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı
Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı
Mekke Paktı İsrail’i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
Afyonkarahisar’da 77 yaşındaki baba, oğlunun kavgasında 2 kişiyi öldürdü Afyonkarahisar'da 77 yaşındaki baba, oğlunun kavgasında 2 kişiyi öldürdü
İran’da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai’ye yeni görev İran'da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai'ye yeni görev
Ünlü rapçi Sefo hayranına kaptırdığı mikrofonun peşine düştü Ünlü rapçi Sefo hayranına kaptırdığı mikrofonun peşine düştü
Ankara’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı Ankara'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Küçükçekmece’de bina boşluğuna düşen kadın ağır yaralandı Küçükçekmece'de bina boşluğuna düşen kadın ağır yaralandı
Ünlü oyuncu Christopher Lambert katıldığı etkinlikte imza dağıtırken yere yığıldı Ünlü oyuncu Christopher Lambert katıldığı etkinlikte imza dağıtırken yere yığıldı
Evine 200 metre kala yere yığılan 72 yaşındaki adam hayatını kaybetti Evine 200 metre kala yere yığılan 72 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Harry Potter oyuncusu OnlyFans’tan servet kazandı: 1 yılda oyunculuk kariyerini geride bıraktı Harry Potter oyuncusu OnlyFans'tan servet kazandı: 1 yılda oyunculuk kariyerini geride bıraktı

18:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye net mesaj: Hepimizin menfaatine olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye net mesaj: Hepimizin menfaatine olur
17:55
TBMM’de kritik gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti
TBMM’de kritik gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti
17:28
Bahçeli’den Özgür Özel’e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız
Bahçeli'den Özgür Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?
17:10
Etimesgut Belediyesi’nde başkanvekili belli oldu
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
16:26
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu Ekiplerin vahim bir tahmini var
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu! Ekiplerin vahim bir tahmini var
16:12
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı verildi
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
16:01
İstanbul’a geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti
İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
15:47
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar’ın yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı Çapkınlık sohbeti bomba
Sergen Yalçın ve Hülya Avşar'ın yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı! Çapkınlık sohbeti bomba
15:44
Özkan Yalım’ın araçları satışa çıkardı İşte 26 araba için istenen bedel
Özkan Yalım'ın araçları satışa çıkardı! İşte 26 araba için istenen bedel
15:32
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
15:08
Özgür Özel kürsüde Yeni Parti “çerçeve yasa“ için kararını verdi
Özgür Özel kürsüde! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
14:54
DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle “Terörsüz Türkiye“ yasasını anlattı
DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle "Terörsüz Türkiye" yasasını anlattı
13:52
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
13:36
Bir ailenin yıkıldığı an: Ölüm haberi camiden geldi
Bir ailenin yıkıldığı an: Ölüm haberi camiden geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 18:28:11. #7.12#
SON DAKİKA: Karpuz Tüketiminde Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.