Kars'ta Gıda Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Kars'ta Gıda Denetimleri Devam Ediyor

Kars\'ta Gıda Denetimleri Devam Ediyor
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Kars'ta gıda güvenliği için işletmelere yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Kars'ta vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimler kent genelinde aralıksız devam ediyor.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, vatandaşların sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sürdürülebilmesi amacıyla işletmeler titizlikle kontrol ediliyor.

Kent merkezi ve ilçelerde yürütülen denetimler kapsamında gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerinin yanı sıra market, kasap, fırın ve pastaneler ile alkol satışı yapılan işletmeler de denetleniyor.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen kontrollerde işletmelerin genel hijyen şartları, ürünlerin etiket bilgileri, son tüketim tarihleri, muhafaza ve saklama şartları ile yürürlükteki mevzuata uygunlukları inceleniyor. Ürünlerin tüketiciye güvenli şekilde ulaştırılması için gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığı titizlikle kontrol ediliyor.

Gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen kontrollerin yalnızca belirli dönemlerle sınırlı kalmadan yıl boyunca sürdürüldüğü belirtilirken, özellikle vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı ve toplu tüketimin gerçekleştirildiği işletmelere yönelik denetimlerin önem taşıdığı ifade edildi.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması amacıyla il genelindeki gıda işletmelerine yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Ayrıca Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan satın aldıkları gıdaların son tüketim tarihlerini, ambalaj ve etiket bilgilerini kontrol etmelerini, muhafaza şartlarına dikkat etmelerini ve karşılaştıkları olumsuzlukları ilgili birimlere bildirmeleri gerektiğine dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Sağlık, Kars, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kars'ta Gıda Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika

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