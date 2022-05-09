Kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Tarık sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Tarık sağlığına kavuştu

09.05.2022 18:07

Kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Tarık sağlığına kavuştuVAN Kars'ta kaybolduktan 4 gün sonra kayanın dibinde uyurken bulunan 12 yaşındaki Tarık Altun, sevk edildiği Van'da yapılan tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Tarık sağlığına kavuştu

VAN Kars'ta kaybolduktan 4 gün sonra kayanın dibinde uyurken bulunan 12 yaşındaki Tarık Altun, sevk edildiği Van'da yapılan tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Kars merkeze bağlı Halefoğlu köyünde 1 Mayıs tarihinde kuzenleriyle hayvanlarını otlatmaya gittiği arazide kaybolan ve 4 gün sonra bir kayanın dibinde uyurken bulunan Tarık Altun, Kars'ta yapılan müdahalenin ardından Van'a sevk edilmişti. Kaybolduğu 4 gün boyunca açlığa ve aşırı soğuk havaya bağlı sağlık sorunu yaşayan Tarık, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine başlanmıştı. Doktorların çabasıyla şifa bulan Tarık'ın yakın zaman içinde taburcu olacağı bildirildi.

"Çocuğum için herkes seferber oldu"

İHA muhabirine konuşan Tarık'ın babası Oktay Altun, oğlunun yağmurda yolunu şaşırıp kaybolduğunu anımsattı. Oğlunun 4 gün sonra köylerine 8 kilometre uzaklıkta bir kayanın altında sırt üstü yatıyor vaziyette bulunduğunu ifade eden Altun, "Yarı baygın olarak amcası tarafından bulundu. Kars Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından Van'a sevk edildi. Çocuk 4 gün boyunca aç ve susuz kalmıştı. Soğuk havaya maruz kalmıştı. Çok şükür Allah bizlere bağışladı. Çocuğun bulunduğu gün bizim bayramımız oldu. Çocuğum için herkes seferber oldu. O bölgede kurt tehlikesi de vardı. Ama şükürler olsun çocuğa da denk gelmemiş. Tedavisinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Şu an sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Tarık Altun ise taburcu olup evine gitmek istediğini kaydetti.

Kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Tarık sağlığına kavuştu
Kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Tarık sağlığına kavuştu
Kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Tarık sağlığına kavuştu
Kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Tarık sağlığına kavuştu

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1 Mayıs, Kars, Van, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

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