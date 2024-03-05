Antalya'nın Kemer ilçesinde obezite konusunda farkındalık yaratmak için program düzenlendi - Son Dakika
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Sağlık

Antalya'nın Kemer ilçesinde obezite konusunda farkındalık yaratmak için program düzenlendi

Antalya\'nın Kemer ilçesinde obezite konusunda farkındalık yaratmak için program düzenlendi

Antalya'nın Kemer ilçesinde obezite konusunda farkındalık yaratmak amacıyla sağlık çalışanlarının katılımıyla yoga etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, sağlıklı beslenme ve egzersizin obezitenin önlenmesinde önemi vurgulandı. Ayrıca, Hacı Mehmet Saygan Ortaokulu'nda diyetisyen Aslı Yeşilkaya tarafından konferans verildi ve Liman Caddesi'nden Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'na kadar yürüyüş gerçekleştirildi.

05.03.2024 08:58
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Antalya'nın Kemer ilçesinde obezite konusunda farkındalık yaratmak için program düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce Ayışığı Parkı'nda sağlık çalışanlarının katılımıyla yoga etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte, sağlıklı beslenme ve egzersizin obezitenin önlenmesinde önemli olduğu vurgulandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" programı kapsamında ise Hacı Mehmet Saygan Ortaokulu'nda diyetisyen Aslı Yeşilkaya konferans verdi.

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Akif Temiz ile öğretmen ve öğrencilerin de katılımıyla Liman Caddesi'nden Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker Parkına kadar yürüyüş gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Antalya'nın Kemer ilçesinde obezite konusunda farkındalık yaratmak için program düzenlendi - Son Dakika

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