Antalya\'nın Kemer ilçesinde obezite konusunda farkındalık yaratmak için program düzenlendi

Düzce'de Yeni Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

Düzce'de tamamlanan 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Vali Selçuk Aslan, yapılan yatırımların memnuniyet verici olduğunu belirtirken, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ise Düzce'ye sağlık ve eğitim alanında gelişmiş hizmetler kazandırmak istediklerini ifade etti. Açılış töreninde yapılan konuşmaların ardından merkezin açılış kurdelesi kesildi.