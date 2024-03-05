Antalya'nın Kemer ilçesinde obezite konusunda farkındalık yaratmak için program düzenlendi.
İlçe Sağlık Müdürlüğünce Ayışığı Parkı'nda sağlık çalışanlarının katılımıyla yoga etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlikte, sağlıklı beslenme ve egzersizin obezitenin önlenmesinde önemli olduğu vurgulandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" programı kapsamında ise Hacı Mehmet Saygan Ortaokulu'nda diyetisyen Aslı Yeşilkaya konferans verdi.
Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Akif Temiz ile öğretmen ve öğrencilerin de katılımıyla Liman Caddesi'nden Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker Parkına kadar yürüyüş gerçekleştirildi.
Son Dakika › Sağlık › Antalya'nın Kemer ilçesinde obezite konusunda farkındalık yaratmak için program düzenlendi - Son Dakika
Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan 10 yatak kapasiteli Karacasu İlçe Devlet Hastanesi, yeni binasında hizmet vermeye başladı. Binanın içerisinde acil servis, poliklinikler, aile sağlığı merkezi ve diğer sağlık birimleri bulunmaktadır. Hastane, yeni tıbbi cihazlar ve iç tefrişat ile vatandaşlara nitelikli sağlık hizmeti sunmayı hedeflemektedir.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 36 yaşındaki muhtar azası, böbreklerinin iflas etmesinden dolayı organ bağışı bekliyor. Muhtar azası Mehmet Çiçekdağ, rahatsızlığı nedeniyle diyalize girmek zorunda kalıyor ve organ bağışı konusunda yardım bekliyor. Muhtar Hüseyin Aydın da vatandaşlardan organ bağışı yapmalarını istedi.
Glüten intoleransı olan kişilerin glütensiz ürünlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğe göre, 200'den fazla şubesi olan zincir marketler glütensiz ürün bulundurmak zorunda olacak.
Düzce'de tamamlanan 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Vali Selçuk Aslan, yapılan yatırımların memnuniyet verici olduğunu belirtirken, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ise Düzce'ye sağlık ve eğitim alanında gelişmiş hizmetler kazandırmak istediklerini ifade etti. Açılış töreninde yapılan konuşmaların ardından merkezin açılış kurdelesi kesildi.
Hatay'da depremin ilk günlerinde enkaz altındaki vatandaşları yaşatmak amacıyla görev alan sağlıkçı Havva Aydanur Ertuğrul, üşüdüğü için kendisinden ev isteyen 6 yaşındaki Nur Yağar ve ailesini sıcak yuvasına kavuşturmayı başardı. Ertuğrul, depremin yaralarını sarmak için kurucusu olduğu Ülkem Kitap Okuyor Derneği aracılığıyla afet bölgesine 21 çadır okul açtı ve 7 bin 700'den fazla öğrenciye 100 binden fazla kitap ulaştırdı.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de çocukların açlıktan öldüğünü belirtti. Ghebreyesus, bölgedeki hastane binalarının da yıkıldığını aktardı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yetersiz beslenme ve susuzluktan dolayı en az 15 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. BM yardım yetkilileri ise Gazze Şeridi'nde gıda güvensizliği ve beslenme yetersizliği sorununa dikkat çekti.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Yenice merkezli 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) ziyaret etti. Vali Aktaş, AFAD İl Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezi yetkililerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen deprem sonucunda Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ikinci kattan atlayan bir kişinin hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, depremde ağır yaralanan vatandaşa yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirtti ve başsağlığı dileklerini iletti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale Yenice'de meydana gelen depremde Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan bir vatandaşın korkudan ikinci kattan atladığını ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?