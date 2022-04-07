Kinder ürünleri Danimarka ve Finlandiya da geri topluyor - Son Dakika
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Kinder ürünleri Danimarka ve Finlandiya da geri topluyor

07.04.2022 19:32
Kinder ürünleri Danimarka ve Finlandiya da geri topluyor

İngiltere'de bazı Kinder Surprise ürünlerinin salmonella salgınıyla olası bağlantısı neden olarak gösterilerek geri çağrılması sonrası Belçika, Fransa, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, İngiltere, İsveç ve Norveç gibi ülkelerden de benzer adımlar atıldı. Danimarka ve Finlandiya da bu ülkelere katıldı.

İtalyan şirket Ferrero'nın ürettiği Kinder Surprise ürünlerinde tifo, paratifo ve gıda zehirlenmesine yol açabilen salmonella bakterisine rastlanılması sonucu başlayan panik ediyor. İngiltere Gıda Standartları Ajansı'nın bazı yumurta partilerini "salmonella salgınıyla olası bağlantısı" nedeniyle geri çağırdığını açıklamasının ardından farklı ülkeler de benzer bir adım atmıştı. Belçika, Fransa, Almanya, İrlanda, Lüksemburg, İngiltere, İsveç ve Norveç'te de belirli partileri geri çağırıldı.

İKİ ÜLKE DAHA GERİ ÇAĞIRDI

Son olarak Danimarka ve Finlandiya da ürünler ile salmonella salgını arasında bir bağlantı olduğu şüphesiyle Kinder çikolata ürünlerinin belirli partilerini geri çağırdı.

10 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR ETKİLENİYOR

Açıklamada çikolatanın yüksek yağ içeriğinin, mide asidinden geçerken salmonella bakterileri için koruyucu bir faktör olacağı ifade edildi. Öte yandan Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, çikolata ürünlerinin "olası enfeksiyon nedeni" olarak tanımlandığını ve çoğunlukla 10 yaşın altındaki çocukların etkilendiğini duyurdu. Avrupalı sağlık yetkilileri, 134 çocukta "hızla gelişen" salmonella salgınını araştırdıklarını kaydetti.

Danimarka ve Finlandiya da Kinder ürünlerini geri çağırdı

FİRMADAN "YEMEYİN" UYARISI

Kinder Sürpriz'i üreten Ferrero şirketi de açıklamasında bu son kullanma tarihlerini içeren ürünlerin yenilmemesi ve geri gönderilmesini istedi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

İngiltere'de herhangi bir can kaybı görülmezken, toplam 63 vakanın çoğunun 5-6 yaş çocuklardan oluştuğu ifade edildi. İngiltere'nin yanı sıra İrlanda, Fransa, Almanya, İsveç ve Hollanda'da salmonella vakaları görüldüğü ve yumurtaların Belçika'da üretildiği açıklandı.

SALMONELLA BELİRTİLERİ

Salmonellanın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor. Vakaların çoğunda birkaç gün içinde belirtiler ortadan kalkarken, özellikle küçük yaştakiler ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin zaman zaman hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.

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Son Dakika Sağlık Kinder ürünleri Danimarka ve Finlandiya da geri topluyor - Son Dakika


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