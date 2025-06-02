Kök Hücre ile Umut Bebek - Son Dakika
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Sağlık

Kök Hücre ile Umut Bebek

Kök Hücre ile Umut Bebek
02.06.2025 10:40
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Nuray Duman, kök hücre tedavisiyle 5 yıllık çocuk sahibi olma mücadelesinin ardından sağlıklı doğum yaptı.

ANTALYA'da 5 yıldır çocuk sahibi olma mücadelesi veren Nuray Duman (42), Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Onur Erol'un uyguladığı kök hücre tedavisiyle doğal yollarla hamile kaldı. 38'inci haftada sağlıklı şekilde dünyaya gelen bebeğe, 'Umut Deniz' adı verildi.

Daha önce birden fazla kez gebelik kaybı yaşayan Nuray Duman, Memorial Antalya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Onur Erol'a başvurduğunda, yumurta rezervinin azaldığını öğrendi. Duman için tüp bebek tedavisi başarısız olunca kendi mezenkimal dokusundan elde edilen kök hücre tedavisi uygulandı. Hastadan alınan kök hücreler yumurtalık dokusuna verildi ve bu uygulamadan bir süre sonra doğal gebelik oluştu. İlk gebelik düşükle sonuçlandı, ancak sonrasında yeniden doğal yolla gebelik gerçekleşti. Gebelikte gelişen şeker hastalığı ise diyetle kontrol altına alındı. Duman, 38'inci haftada sağlıklı şekilde doğum gerçekleştirdi. Yaşadıklarını anlatan Duman, "Yaklaşık 5 yıldır bu süreçteyiz. Bir bebek kaybımız oldu. Sonrasında tüp bebek tedavisi gördüm ama olumsuz sonuçlandı. Ardından kök hücre tedavisi denedik. O tedaviden sonra bir gebelik oluştu fakat 7'nci haftada kalp atışları durdu ve kaybettik. 6 ay sonra bu kez kendiliğinden, doğal yolla gebelik gerçekleşti. Sonunda Umut bebeğimizi kucağımıza aldık. Oldukça yıpratıcı bir dönemdi. Ama üçüncüde, bebeğimi kucağıma aldım. Biz çok umut ettik, çok bekledik. Bu yüzden adını 'Umut' koyduk. Babası da 'Deniz' ismini çok istiyordu. Umut Deniz'imizi büyütüyoruz" dedi.

KÖK HÜCREYLE UYARILDI, DOĞAL GEBELİK OLUŞTU

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Onur Erol, hastalarının 2023 yılında başvurduğunu belirterek, "Yaptığımız değerlendirmelerde azalmış yumurta rezervi ve daha önce 22'nci haftada erken doğum öyküsü tespit ettik. İlk tüp bebek denemesinde embriyolar gelişim göstermedi, ikinci denemede ise yumurta gelişimi sağlanamadı. Hastadan aldığımız kök hücreleri yumurtalık dokusuna vererek bu alanı uyarmayı hedefledik. Bu tedaviden bir süre sonra doğal bir gebelik oluştu ancak yine düşükle sonuçlandı. Sonraki süreçte yeniden doğal yolla bir gebelik oluştu" dedi.

'AMACIMIZ YUMURTALIK DOKUSUNU CANLANDIRMAKTI'

Bu gebelikte daha önce yaşanan erken doğum riskine karşı 14'üncü haftada rahim ağzına dikiş uygulandığını belirten Prof. Dr. Erol, "İlerleyen haftalarda gebeliğe bağlı şeker hastalığı gelişti, ancak hastamız bunu diyetle yönetti. 38'inci haftada doğum gerçekleşti. Bebeğimiz sağlıklı. Doğumun üzerinden 2 ay geçti, kontrollerimiz düzenli devam ediyor. Bu vakadaki amacımız yumurtalık dokusunu canlandırmaktı. Özellikle yumurta rezervi azalmış, ileri yaştaki hastalarda bu yöntemle olumlu sonuçlar alabiliyoruz. Üstelik kök hücre sonrası oluşan doğal gebelikler, tedavi maliyetini de düşürüyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Antalya, Hastane, Eğitim, Sağlık, Bebek, Çocuk, Son Dakika

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