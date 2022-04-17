"Koklayarak kilo verin" - Son Dakika
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"Koklayarak kilo verin"

17.04.2022 10:39

"Koklayarak kilo verin" Diyetisyen Cansu Arslan, bazı kokuların koklanması halinde daha hızlı kilo verildiği ve az besin tüketildiğinin gözlendiğini açıkladı Diyetisyen Cansu Arslan, bazı kokuların koklanması halinde daha hızlı kilo verildiği ve az besin tüketildiğinin gözlendiğini açıkladı.

"Koklayarak kilo verin"

Diyetisyen Cansu Arslan, bazı kokuların koklanması halinde daha hızlı kilo verildiği ve az besin tüketildiğinin gözlendiğini açıkladı

SİVAS - Diyetisyen Cansu Arslan, bazı kokuların koklanması halinde daha hızlı kilo verildiği ve az besin tüketildiğinin gözlendiğini açıkladı.

Medicana Sivas Hastanesi Diyetisyeni Cansu Arslan koklayarak tok kalmanın ve daha rahat kilo vermenin formülünü açıkladı. Yeme içme isteğini arttıran iştahın çevresel etkiler ile tetiklenebileceğini ifade eden Arslan, "Beslenme, her bireyin temel ihtiyaçlarından biri. Sağlıklı bir birey olabilmek için günlük almamız gereken enerji miktarını geçmeden her besin grubundan tüketmeliyiz. Biz bu önerilerde bulunurken her bireyin beynindeki iştah mekanizması farklı çalışabilir. Etrafınızda da gözlemlersiniz bazı bireylerin bir iki lokma yemesi hızlı doyum sağlarken bazı bireylerin ise yedikçe yeme isteği artar. İştahtaki bu farklılığın pek çok genetik ve çevresel sebebi bulunur ve iştah mekanizmamızı etkileyen kokular da bu çevresel faktörlerden biridir." dedi.

Bu kokular tok tutuyor

Medicana Sivas Hastanesi Diyetisyeni Cansu Arslan bazı kokuların az besin tüketimine neden olduğunun gözlendiğini belirterek, "Son dönemde yapılan çalışmalar iştahı baskılayarak öğün başına daha az besin tüketimi sağlayan kokular olduğunu göstermiştir. İştah baskılayan bu kokular yeşil elma, nane, muz ve zerdeçal kokularıdır. Yemek aralarında, gün içinde 20-30 kez bu kokulardan herhangi birini koklayan bireylerin daha iyi kilo verdiği, daha az besin tükettiği gözlemlenmiştir. Yeşil elma, nane, muz ve zerdeçalı direkt besinlerden koklayabileceğimiz gibi aromatik yağlarını buğudanlıklarda kullanmak, bu besinleri yemeklere eklemek de bu etkisini destekleyecektir. Yeşil elma ve muz ara öğünlerde tercih edilirken kokuları fark edilerek 'farkındalıkla' tüketilmelidir. Nane yapraklarını suya eklemek, salatalara eklemek ya da çiğ haliyle çiğnemek bu etkisini artıracaktır. Zerdeçal ise çorbalara, yoğurtlara eklenebilir. Besinlerin renkleri, kokuları bize çok şey anlatır. Bu bakarak iştah baskılayan bu özelliklerini de kullanabiliriz." Şeklinde konuştu.

Koklayarak kilo verin
Koklayarak kilo verin
Koklayarak kilo verin

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Yemek Tarifi, Cansu Arslan, Diyetisyen, Sivas, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 'Koklayarak kilo verin' - Son Dakika


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