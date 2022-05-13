Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1534 oldu - Son Dakika
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1534 oldu

13.05.2022 21:11
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1534 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 134 bin 27 testte 1534 vaka tespit edildi. 7 kişi hayatını kaybederken, 1673 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 134 bin 27 testte 1534 vaka tespit edildi. 7 kişi hayatını kaybederken, 1673 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,17, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,47 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 830 bin 7, 2'nci dozda 53 milyon 49 bin 922 ve 3'üncü dozda 27 milyon 773 bin 821 olmak üzere 147 milyon 620 bin 847 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.


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Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, Türkiye, Amasya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1534 oldu - Son Dakika
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