Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1608 oldu - Son Dakika
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1608 oldu

17.05.2022 20:45
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1608 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 138 bin 894 testte 1608 vaka tespit edildi. 7 kişi hayatını kaybederken, 1219 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 138 bin 894 testte 1608 vaka tespit edildi. 7 kişi hayatını kaybederken, 1219 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,17, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,47 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 833 bin 176, 2'nci dozda 53 milyon 53 bin 751 ve 3'üncü dozda 27 milyon 780 bin 85 olmak üzere 147 milyon 650 bin 166 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1608 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1608 oldu - Son Dakika
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