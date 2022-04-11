Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 893 oldu - Son Dakika
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 893 oldu

11.04.2022 21:22
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 893 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 182 bin 216 testte 6 bin 893 vaka tespit edildi. 28 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 207 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 182 bin 216 testte 6 bin 893 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 207 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,11, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,39 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 796 bin 702, 2'nci dozda 53 milyon 2 bin 640 ve 3'üncü dozda 27 milyon 689 bin 204 olmak üzere 147 milyon 235 bin 102 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.


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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 986 oldu Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 986 oldu

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Osmaniye, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 893 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 893 oldu - Son Dakika
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