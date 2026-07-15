Kulak Temizliği için Oksijenli Damlalar Uyarısı - Son Dakika
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Kulak Temizliği için Oksijenli Damlalar Uyarısı

Kulak Temizliği için Oksijenli Damlalar Uyarısı
15.07.2026 09:18
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Uzmanlar, oksijenli kulak damlalarının bilinçsiz kullanımının risklerine dikkat çekiyor.

Son dönemde kulak kirini temizlemek amacıyla oksijenli kulak damlası ve oksijenli su kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Necdet Özçelik, bu ürünlerin bilinçsiz kullanımının faydadan çok zarar getirebileceğine dikkat çekerek, işitme kaybı ve kulakta tıkanıklık hissinin her zaman kulak kirinden kaynaklanmadığını söyledi.

Kulakta tıkanıklık hissi yaşayan birçok kişi çözümü kendi başına kulak damlası kullanmakta buluyor. Özellikle oksijenli kulak damlalarının yaygınlaşmasıyla birlikte bilinçsiz kullanım da artarken, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Necdet Özçelik, muayene edilmeden kullanılan damlaların bazı durumlarda ciddi kulak hastalıklarının tanısını geciktirebileceği uyarısında bulundu.

"Kulak kiri hastalık değil"

Kulak kirinin dış kulak yolunun doğal olarak ürettiği koruyucu bir salgı olduğunu belirten Doç. Dr. Özçelik, "Kulak kiri bir hastalık değildir. Dışarıdan gelen toz ve yabancı parçacıkları tutarak kulağı koruyan doğal bir salgıdır. Ancak bazen bu salgı dışarı atılamaz ve birikerek kulakta dolgunluk hissi, işitme azalması veya kişinin kendi sesini farklı duyması gibi şikayetlere neden olabilir" dedi.

"Her işitme kaybı kulak kirinden kaynaklanmaz"

Oksijenli kulak damlalarının hekimler tarafından da kullanıldığını ifade eden Doç. Dr. Özçelik, asıl sorunun muayene yapılmadan kullanılması olduğunu vurguladı. İşitme azalmasının her zaman kulak kirine bağlı olmadığını belirten Özçelik, "Kulak zarının arkasında sıvı birikmesi gibi orta kulak problemleri de benzer belirtiler oluşturabilir. Kişi bunu kulak kiri sanıp kendi kendine damla kullanırsa tanı gecikebilir ve tedavi süreci uzayabilir" diye konuştu.

"Kulak zarında delik varsa risk artabilir"

Kulak zarında delik bulunan kişilerde bilinçsiz damla kullanımının daha ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Özçelik, "Daha önce kulağına tüp takılmış ya da kulak zarında delik bulunan kişilerde kullanılan damlalar enfeksiyonun orta kulağa taşınmasına neden olabilir. Bu durum hem işitme hem de tedavi açısından daha büyük sorunlara yol açabilir" ifadelerini kullandı.

"Kulak çöpü kullanmayın"

Kulak temizliği için kulak çöpü, pamuk, peçete veya benzeri cisimlerin kullanılmaması gerektiğini belirten Özçelik, bu tür uygulamaların kulak kirini daha da içeri itebildiğini söyledi. Doğru yaklaşımın önce kulak burun boğaz muayenesinden geçmek olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Özçelik, "Kulak işitme organımızdır ve işitmenin sağlıklı olması yaşam kalitesi açısından büyük önem taşır. Doğru tedavi her zaman doğru muayene ile başlar" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kulak Temizliği için Oksijenli Damlalar Uyarısı - Son Dakika

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