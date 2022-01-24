Manisa'da bu yıl 70 bin 100 ünite kan bağışı hedefleniyor - Son Dakika

Manisa Kızılay Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal, 2022 yılında 70 bin 100 ünite kan bağışı hedeflediklerini belirtti.

Nardal, yaptığı açıklamada kan vermenin başkalarının hayatlarına umut olduğunu kaydetti.

Her yıl belirlenen hedeflere ulaşmak için özverili bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Nardal, geçen yıl hastanelerin kan ihtiyacını yüzde 99 oranında karşıladıklarını, gerektiğinde İzmir'e de katkı sağladıklarını ifade etti.

Nardal, bu yıl 70 bin 100 ünite kan bağışı hedefi için çalıştıklarını aktararak, "Merkez 20 yıldır görevde. Bu yıl 70 bin 100 ünite kan hedefimiz var. Belirlenen noktalarda çalışıyoruz. Pandemiden dolayı kan bağışında biraz azalma oldu. Biz geçen sene belirlenen hedefe yaklaştık ama bu yeterli değil her zaman kana ihtiyaç var." dedi.