Medical Park Gaziantep Hastanesinde "15. yıl" programı

Medical Park Gaziantep Hastanesi kuruluşunun 15'inci yılı dolayısıyla program düzenledi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hastanede gerçekleştirilen "Yaza Merhaba ve 15. Yıl Partisi"ne kurumun Genel Müdürü Ömer Emre Kubba, Genel Müdür Yardımcısı Haluk Gültekin, Genel Müdür Yardımcısı ve İnsan Kaynakları Müdürü Emine Kurşun, Başhekim Prof. Dr. Ekber Şahin, Başhekim yardımcıları Doç. Dr. Ataman Gönel ve Dr. Ezgi Salar, Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü Sema Serpil Kılıç ve çalışanlar katıldı.

Hastanenin Genel Müdürü Kubba, programdaki konuşmasında, değer katan sağlık hizmeti sunduklarını belirtti.

15 yıldır bölge halkına kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti vermek için çok çalıştıklarını ifade eden Kubba, "Kalitemiz 9 defa tescillendi ve 4 milyonu aşkın insan sağlıkla taburcu edildi. 800 bini aşkın hastamıza acil müdahalede bulunduk, 300 bini aşkın cerrahi operasyona imza attık, 150 bin yabancı misafirimize şifa olduk ve 20 bin bebek hastanemizde dünyaya geldi." ifadesini kullandı.

Kubba, personel sayısının bini aştığını, 15 yılda sağlık alanında ileri düzey teknolojileri ve yöntemleri bölge halkının hizmetine sunduklarını aktararak, değer katan sağlık hizmetini omuz omuza sürdürdüklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından 5, 10 ve 15 yılını tamamlayan 90 hekim ve çalışana plaket ve hediyeleri verildi.

Daha sonra çalışanlardan oluşan "Şifa Veren Sesler Korosu" sahne aldı.

Program pasta kesimiyle sona erdi.