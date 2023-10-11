Meme kanseri Türkiye'de ilk sıraya yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kadınlarda en sık görülen, aynı zamanda en yüksek oranda ölüme yol açan meme kanseri, tüm kanserlerin yüzde 11,7'sini oluşturacak şekilde, artık ilk sıraya yükselmiş durumda" açıklamasında bulundu.

"ARTIK İLK SIRAYA YÜKSELMİŞ DURUMDA"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' vesilesiyle bilgilendirme yapma gereği duyduğunu belirterek, "Kadınlarda en sık görülen, aynı zamanda en yüksek oranda ölüme yol açan meme kanseri, tüm kanserlerin yüzde 11,7'sini oluşturacak şekilde, artık ilk sıraya yükselmiş durumda. Geçmişte ileri evrede teşhis edilen meme kanseri, günümüzde Bakanlığımızca yürütülen tarama programları ile daha erken evrede teşhis edilebilmektedir. Erken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinin tedavilerinde daha başarılı olunmakta, hastanın yaşam kalitesi önemli ölçüde artmaktadır" dedi.

HİZMETLER ÜCRETSİZ

Tüm illerde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) kurularak, kanser taramalarına başlandığını kaydeden Koca, bu tarama programlarına Sağlıklı Hayat Merkezleri'nin de dahil edildiğini, verilen hizmetlerin ücretsiz olduğunu belirtti.

"ERKEN TEŞHİSTE HAYATTA KALMA ORANI YÜZDE 90"

Meme kanserinden korunmak için neler yapılması gerektiğine dikkat çeken Koca, şunları kaydetti: "Tüm kanserlere karşı olduğu gibi sebze ve meyve açısından yeterli, uygun koşullarda hazırlanmış gıdaların dengeli tüketimi ve fiziksel aktivitenin artırılması, sağlıklı kiloda olmak, sigara ve alkol kullanımından uzak durmak riski azaltılabilmektedir. Emzirmenin meme kanserinden koruduğuna dair çok sayıda bilimsel çalışma bulunduğu için annelerin bebeklerini en az 2 yıl süreyle emzirmeleri önerilmektedir. Meme kanserine karşı, yaşam şekliyle ilişkili, değiştirilebilir olan faktörler büyük rol oynamaktadır. Bunlar arasında obezlik, hiç doğum yapmamak, menopoz sonrası 2 yıldan uzun süreyle hormon ilacı kullanmak da bulunmaktadır." dedi.

AĞRISIZ ZAMANLA BÜYÜYEN KİTLELERE DİKKAT

Hastalığın belirtilerine de değinen Bakan Koca, "Meme kanserinde en sık rastlanan belirti, ağrısız, zamanla büyüyen bir kitlenin ele gelmesi, hissedilmesidir. Yirmi yaşından başlayarak, her ay düzenli olarak kendini muayene etmek, bir değişiklik varsa sağlık kurumuna başvurmak önem arz etmektedir. 40- 69 yaş arasındaki kadınlar, herhangi bir yakınmaları yoksa bile, her 2 yılda bir ücretsiz mamografi taraması yaptırmalıdır. Bu mamografi taraması ücretsizdir. Meme kanseri, ileri dönemlere dek belirti vermeyebilir." ifadelerini kullandı.

"ERKEN TEŞHİS TEDAVİDE BAŞARI ORANINI ARTIRMAKTA"

Bakan Koca "Bu nedenle sağlık merkezlerine başvurulması gerekmektedir. Erken dönemde teşhis, tedavide başarı oranını artırmaktadır. Meme kanseri tedavisi, özellikle hastalık erken teşhis edildiğinde yüzde 90 veya daha yüksek hayatta kalma olasılıklarına ulaşarak oldukça etkili olabilir. Meme kanserinde cerrahi, ışın tedavisi ve ilaç tedavisi gibi farklı tedavi seçenekleri uygulanmaktadır, Ekim ayı tüm dünyada 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı'dır. Kadınlar konuyu gündemine almalı. Kadınlar sağlıklı ve uzun yaşamalı." dedi.