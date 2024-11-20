Obeziteyle Mücadele İçin Eğitim Seferberliği

Sağlık

Sağlık Bakanlığınca, "Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite 2024-2028 Eylem Planı" kapsamında, bu yılın 10 ayında halk eğitimleriyle 794 bin kişiye ulaşılarak, sağlıklı beslenme, tuzun azaltılması ve diyabet hastalıkları konularında eğitim ve bilgilendirme yapıldı.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam Programı kapsamında hayata geçirilen "Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite 2024-2028 Eylem Planı" ile önemli adımlar atıldı.

Bu kapsamda, il ve ilçe sağlık müdürlükleri aracılığıyla bu yılın 10 ayında halk eğitimleriyle 794 bin kişiye ulaşılarak, sağlıklı beslenme, tuzun azaltılması ve diyabet hastalıkları konularında eğitimler verildi.

Çocukluk çağı obezitesinde de sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin önemini anlatmak ve bunu bir davranış biçimine dönüştürebilmek amacıyla okullarda yaklaşık 2 milyon öğrenci ve okul personeli için eğitim programları düzenlendi.

720 bin beslenme danışmanlığı hizmeti

İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde bulunan Beslenme Danışmanlığı Birimleri'nde, diyetisyenler tarafından aile hekimleri ile koordineli olarak bu yılın 10 ayında 720 bin beslenme danışmanlığı hizmeti sunuldu.

Sağlık Bakanlığınca, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi koordinasyonunda yapılan Türkiye Çocukluk Çağı Obezite Araştırması 2022 verilerine göre, 2013'te yüzde 8,3 olan ve 2016'da yüzde 9,9'a çıkan çocukluk çağında obezite artışı, 2022'de de yüzde 9,9 oranında kaldı.

Obezite yaygınlığının 5 yılda kademeli azaltılması hedefleniyor

Sağlık Bakanlığının 2024-2028 yıllarını kapsayan Stratejik Planı kapsamında, obezite yaygınlığının 5 yılda kademeli azaltılması hedefleniyor.

Sağlıklı yaşam bilinci ve alışkanlıklarının kazanılmasını sağlamanın amaçlandığı plan doğrultusunda, gıda etiketlerinin tüketiciler tarafından daha anlaşılabilir olması amacıyla ilgili paydaşlarla yeni mevzuat düzenlemeleri de yapılacak.

Ambalajlı ürünlerdeki tuz oranının azaltılması, trans yağ, yüksek şeker ve tuz içeren ürünlerin tüketimlerinin düşürülmesi, bu nitelikteki besinlerin reklamlarına yönelik düzenleme de çalışmalar arasında yer alacak.

Müfredat ve mevzuat iyileştirme uygulamaları

Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla çocukların sağlıklı beslenme konusunda bilinçlendirilmesine yönelik müfredat ve mevzuat iyileştirme uygulamalarını yürütecek.

Hareketli hayat alışkanlıklarının yaygınlaştırılması için toplumun her kesimi tarafından kolay ulaşılabilir, ücretsiz yeşil alanların, fiziksel aktiviteyi teşvik eden uygulamaların artırılması yönünde işbirlikleri yapılacak.

Sağlık okuryazarlığı oranını 2028'e kadar yüzde 52 düzeyine çıkarmayı hedefleyen Bakanlık, dijital sağlık okuryazarlığının geliştirilmesini teşvik edecek.