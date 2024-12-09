Omega-3 Takviyelerine Dikkat! - Son Dakika
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Sağlık

Omega-3 Takviyelerine Dikkat!

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40 yaş üstü bireyler, omega-3 takviyesi almadan önce doktora danışmalı; kanama riski var.

09.12.2024 09:41
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40 yaş üstü omega-3 takviyesi alanlar dikkat: Ritim bozukluğu ve kanamaya neden olabilir

İSTANBUL - BMJ Medicine'de yayınlanan ve 40 yaşın üstü kişiler üzerinde yapılan bir araştırma, balık yağı takviyelerini düzensiz kalp atışı veya felç geçirme gibi kalp sorunlarına bağlamıştı. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Sinem Özbay Özyılmaz da 40 yaş üstü kişilerin omega-3 takviyesi almadan önce doktora başvurması gerektiği konusunda uyararak "Aksi takdirde kan sulandırıcı ile kullanıldığında kanamaya ve ciddi sorunlara neden olabilir" uyarısında bulundu.

Omega-3 yağ asitleri; beyin, kalp, mental sağlığın korunmasında önemli yere sahiptir. Bu yüzden de önerilen takviye edici bir gıdadır. Ancak bunun uygun olan kişiler tarafından kullanılması gerektiği konusunda uyaran İstanbul Aydın Üniversitesi Medical Park Hastanesinden Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Sinem Özbay Özyılmaz, "Uygun olmayan hastalara, uygun olmayan dozlarda omega-3 verilirse bu tehlikeli olabilir. Çeşitli yan etkileri vardır. Bunlar arasında; bulantı, kusma, ishal yer almaktadır. Alerjik etkenlere de sebebiyet verebilir. Şeker hastalarının diyabetin regülasyonunu bozabilir. Aynı zamanda kullanılan takviyenin cinsine göre ağır metal zehirlenmesine neden olabilir" açıklaması yaptı.

"Omega-3'ün de kan sulandırıcı görevi var"

En önemli yan etkisinin ise kanama olduğunu belirten Doç. Dr. Sinem Özbay Özyılmaz, "Eğer hasta kan sulandırıcı kullanıyorsa omega-3'ün de zaten kan sulandırıcı görevi var. Bu iki ilaç etkileşime girerek hastalarda kanamaya sebebiyet verebilir. Bu yüzden bu tür hastalara omega-3'e başlamadan önce mutlaka bir uzmana danışmak, fikrini almak çok önemli. Literatürde de bildirilmiş bu tür vakalar var. O yüzden biz bu ikisini beraber kullandırtmıyoruz" şeklinde konuştu.

"Uygun hastalar tarafından, uygun dozda kullanıldığında oldukça yararlı"

Omega-3 takviyesinin uygun hastalar tarafından, uygun dozda kullanıldığında oldukça yararlı olduğunu belirten Doç. Dr. Sinem Özbay Özyılmaz, "Kronik hastalığınız varsa mutlaka doktora başvurarak kullanın. Amerikan Kalp Cemiyeti, haftada en az iki kere balık, balık ürünleri tüketimini öneriyor. Fakat hasta herhangi bir durumdan dolayı bunları tüketemiyorsa bunun yerine takviye omega-3 öneriliyor. Tabii kalbi korumak için spor ve tempolu yürüyüş de önemli" dedi.

Kaynak: İHA

Sağlık, Yaşam, Omega, Son Dakika

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