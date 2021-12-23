Omicron alarmı! Türkiye'de de yeni tedbirler kapıda - Son Dakika

Omicron varyantı, görüldüğü ülkelerde genellikle bir ay içinde baskın virüs haline geliyor. Türkiye'de de ocak ayında baskın virüs olması bekleniyor.

Şimdilerde bu artışın iyi yönetilmesi için çalışma yapılıyor. Ocak ayında yeni koronavirüs tedbirlerinin devreye girmesi bekleniyor.

Uzmanların değerlendirmelerine göre, ocak ayının sonunda vaka sayısındaki artışı önlemek için eksik aşıların tamamlanması, 3. doz aşıların yapılması büyük önem taşıyor.

3. doz aşının yüzde 80 koruyuculuğu anımsatılıyor. Önlem adına yapılacak en değerli adımın herkesin aşıyla bağışıklığını oluşturmak olduğu belirtiliyor.

7 MİLYON KİŞİ AŞISIZ

Verilere göre yaklaşık 25 milyon kişi eksik aşılı. 18 yaş üstünde 7 milyon kişi hiç aşı yaptırmadı.

Alınacak önlemlerin sınırlı olacağı, PCR zorunluluğu, kapalı mekanlarda sıkı pandemi kurallarına yeniden dönüş gibi planlar yapıldığı belirtiliyor.

Türkiye'de 5 ay sonra aktif vaka sayısının 300 binin altına indiği duyuruldu. Vakaların pozitif çıkma oranı da son bir haftadır yüzde 5 civarında seyretti. 19 Aralık'ta ise pozitiflik oranı yüzde 4.8 çıktı.

Üçüncü doz aşılar konusunda sürenin 3 aya indirilmesinden sonra günlük aşılama yeniden bir milyon sınırına yaklaştı. Geçen haftadan itibaren her gün ortalama 850 bin civarında aşı yapıldığı belirtildi.

Uzmanlar, hastalığın hafif seyretmesinin kazanılmış bağışıklıktan kaynaklandığını, vakalarda belirtilerin hafif olmasının virüsün kendisinden çok, şu ana kadar doğal enfeksiyon veya aşıyla belirli bir bağışıklık seviyesine ulaşmanın etkisi olduğunu dile getirdiler.