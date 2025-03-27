Onkoloji Hastası Çocuklar İftar Programında Buluştu - Son Dakika
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Sağlık

Onkoloji Hastası Çocuklar İftar Programında Buluştu

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Bursa'da onkoloji hastası çocuklar, moral ve dayanışma amacıyla düzenlenen iftarda bir araya geldi.

27.03.2025 01:40
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Bursa'da onkoloji hastası çocuklar iftar programında bir araya geldi

BURSA - Bursa Kanserle Savaş Derneği tarafından düzenlenen programda, Bursa ve çevre illerden onkoloji hastası çocuklar iftar sofrasında buluştu.

Bursa Kanserle Savaş Derneği, onkoloji hastası çocuklar ve ailelerine moral vermek, dayanışma duygusunu yaşatmak için iftar yemeği gerçekleştirdi. 250 kişinin katıldığı programda çocuklar yaşıtlarıyla birlikte yüz boyama, balon aktiviteleri ve sihirbazlık gösterileri ile doyasıya eğlendi. Hasta yakını aileler ise birlikte moral depoladı.

Çocukların büyük mutluluk yaşadığı programda konuşan Bursa Kanserle Savaş Derneği Başkanı Ümit Ecemiş, " Kadir Gecesi'nde de çocuk hastalarımızın aileleriyle birlikte iftar programı düzenlemek istedik. Katılım ve rağbet gerçekten umduğumuzdan daha fazla oldu. 250 kişilik bir iftar programıyla birlikte bir aradayız. Burada Bursa Kanserle Savaş Derneği ailesinin içerisinde bulunan çocuk hastalarımız, Bursa Yüksek Lisans Eğitim Araştırma Hastanesi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve çevre illerde de tedavi olmuş onkoloji hastası olan çocuklarımızın aileleriyle birlikte bugün hep bir iftar programı yapıyoruz. 2025 yılı aile yılı olması sebebiyle bizim de mottomuz gönülden destekli. Bu akşam da gönülden destekle, mutlu bir paylaşım gerçekleştireceğiz. Takdir edersiniz ki onkoloji koridorlarındaki arkadaşlıklar ve uzun soluklu, çünkü tedavi süreçleri, özellikle çocuk hastalarımız için bu süreçteki arkadaşlıklar unutulmaz. Bu dostluktan bir şekilde tekrar hastane dışında da birbirlerini bulabiliyor. Biz Bursa Kanserle Savaş Derneği olarak daha güzel bir ortamda dernek gönüllüsü adı altında, dernek içerisindeki bir aktivite gibi lanse ederek bir araya getiriyoruz. Ailelerimizin mutluluğu paylaşmak, huzuru paylaşmak, tedavi sürecini tamamlayıp zaferi kazanan çocuklarımızı ödüllendirmek gibi bu gece de ona benzer sihirbaz gösterisi, çeşitli balon aktiviteleri, yüz boyama gibi farklı etkinliklerle çocuklarımızı topluluğunu arttırabilirsek, onlara moral, motivasyon ve sosyalleşme açısından destek alabilirsek Bursa Kanserle Savaş Derneği ailesi olarak amacımızı yerine getirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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