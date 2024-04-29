Ordu'da Skolyoz Taraması: 14 Bin Öğrenci Kontrolden Geçirildi - Son Dakika
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Sağlık

Ordu'da Skolyoz Taraması: 14 Bin Öğrenci Kontrolden Geçirildi

Ordu\'da Skolyoz Taraması: 14 Bin Öğrenci Kontrolden Geçirildi

Ordu'da çocuklarda sıkça rastlanan skolyozu önlemek amacıyla öğrencilerin taranmasına başlandı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma kapsamında Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerindeki 87 okulda 28 bin 523 öğrenci kontrol edildi. Tarama sonucunda 1016 öğrenci, ileri tetkik için sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Erken tanının önemine dikkat çeken yetkililer, velilerden tarama onama metinlerine onay vermelerini istedi.

29.04.2024 10:29
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Ordu'da, son yıllarda çocuklarda sıkça rastlanan skolyozu (omurga eğriliği) önlemek amacıyla öğrencilerin taranmasına başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğü, Fatsa ilçesinde bir hastanın skolyoz nedeniyle felç geçirmesi üzerine erken tanı için okullara yönelik çalışma başlattı.

Skolyoz taraması kapsamında ilk etapta Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerindeki 87 okulda 28 bin 523 öğrenciden 14 bin 861'i kontrolden geçirildi.

Sağlık personelince okulda yapılan tarama sonucu 1016 öğrenci, ileri tetkik için sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, AA muhabirine, skolyozun çocuklarda bir omurga hastalığı olduğunu belirterek, erken tanının önemine dikkati çekti.

Çocukları bu risklerden korumak amacıyla Ordu Valiliğinin izniyle Sağlık ve Milli Eğitim müdürlükleri arasında protokol imzalandığını aktaran Tüzün, protokol doğrultusunda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinde skolyoz taraması yapıldığını söyledi.

Tüzün, alanında uzman sağlıkçıların okullara giderek çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Bu tarama programında sadece çocukların fiziksel gelişim durumuna bakılmaktadır. Okullarda kız ve erkek öğrencilerin, ayrı ayrı düzenlenmiş özel alanlarda, mahremiyete özen gösterilerek tek tek muayeneleri ve skolyometre (Bel kemiğindeki skolyoz derecesini ölçmeye yarar) ölçümleriyle kontrolleri yapılmaktadır." dedi.

İl genelinde 187 okulda toplam 37 bin 898 öğrencinin taranmasının hedeflendiğine işaret eden Tüzün, "Şu anda Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçelerimizde 87 okulda 14 bin 861 öğrencinin taramasını yaptık. Bu tarama sonucunda 1016 öğrencimizi hastanelere sevk ettik." diye konuştu.

Tüzün, bu öğrencilerin sevk edildikleri sağlık kuruluşlarında ayrıntılı tetkiklerden geçirileceğini kaydederek, sahil kesimindeki 3 ilçede yapılacak çalışmanın ardından diğer ilçelerde çalışmanın devam edeceğini belirtti.

"Erken tanıya oldukça önem veriyoruz"

Erken tanı noktasında velilere çağrıda bulunan Tüzün, şunları söyledi:

"Velilerden tarama onama metinlerine onay vermelerini bekliyoruz. Erken yaşlarda tanı konursa korse ya da fizik tedavi ile geçilebilecek bir hastalık. Ama erken yaşta tedavi olunmazsa ameliyat gerekiyor. Bu ameliyatlarda çok ağır geçiyor. Ameliyat sonrası kişinin felç kalma durumu da olabiliyor. Bu ciddi bir sorun. Onun için erken tanıya oldukça önem veriyoruz. Vatandaşların bu hastalığı ilerlediğinde bel ağrısı, nefes alma güçlüğü şikayetleri artıyor. Bu yüzden ailelerin bu konuya dikkat etmesini bekliyor ve desteklerini istiyoruz."

Tüzün, bir sağlık çalışanının skolyoz hastası eşinin durumundan hareketle bu çalışmayı başlattıklarını anlatarak, "Defalarca ameliyat oldu ve şu anda felç durumu var. Fizik tedavileri sürüyor. İnşallah düzelecek. Onu görünce bunu çocuklarda önleyelim dedik ve hızlıca tarama çalışmalarına başladık. Hedefimiz dönem sonunda hedeflenen öğrencilerin tamamını taramak." dedi.

Altınordu Sağlık Müdürlüğünde görevli fizyoterapist Ömer Ulusoy ise skolyozun çocukluk çağlarında görülmeye başladığını, en ilerleyici döneminin ortaokul çağları olduğunu söyledi.

Çalışmalarının amacının hastalığın ilerlemeden tespiti olduğunu dile getiren Ulusoy, "Bizim burada yaptığımız ön tanı. Çocuk hastaneye gittikten sonra tanısı konuyor ve buna göre de takibi yapılıyor. Bizim amacımız bu hastalığı cerrahiye gitmeden engellemek." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Ordu'da Skolyoz Taraması: 14 Bin Öğrenci Kontrolden Geçirildi - Son Dakika

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