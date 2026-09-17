Ordu Şehir Hastanesi 19 Eylül'de hasta kabulüne başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ordu Şehir Hastanesi 19 Eylül'de hasta kabulüne başlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu Şehir Hastanesi 19 Eylül\'de hasta kabulüne başlıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu İl Sağlık Müdürü Emrah Çelenk, 1200 yatak kapasiteli Ordu Şehir Hastanesi'nde 19 Eylül Cumartesi günü hasta kabulüne başlanmasını planladıklarını belirtti. Çelenk, hastanenin 280 yoğun bakım yatağı, 263 poliklinik odası ve 1070 sismik izolatörle Ordu ile çevre illere yeni sağlık hizmetleri sunacağını söyledi.

Ordu İl Sağlık Müdürü Emrah Çelenk, yapımı tamamlanan Ordu Şehir Hastanesi'nde 19 Eylül Cumartesi günü hasta kabulüne başlanmasını planladıklarını belirtti.

Çelenk, şehir hastanesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanenin 1200 yatak, 280 yoğun bakım yatağı ve 263 poliklinik odası kapasitesiyle hizmet vereceğini söyledi.

Ordu Şehir Hastanesi'nin fizik tedavi, yanık ünitesi, onkoloji ve inme merkezi gibi birçok hizmeti vatandaşlara sunabilecek imkanlara sahip olduğunu belirten Çelenk, hastanenin temelinde depreme dayanıklı 1070 sismik izolatör bulunduğunu ifade etti.

Çelenk, hastanenin teknolojik donanımının üst seviyede olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

???????"Son hazırlıklarımızı ve son tescillerimizi tamamlıyoruz. 19 Eylül Cumartesi günü hasta kabulüne başlamayı planlıyoruz. Ordu ilimiz şehir hastanesine kavuşmuş oluyor. Ordu ve çevre illerdeki vatandaşlarımıza daha önce sunulmayan birçok sağlık hizmeti burada sunulma imkanı olacak. Bu anlamda şehir hastaneleri açıldığı yerlerde sağlık hizmetlerini birkaç basamak birden yukarıya taşıyor."

Hastane planlamalarının hasta ve vatandaş konforu düşünülerek yapıldığını dile getiren Çelenk, "Hasta ve vatandaşlarımızın hastaneye girişinden, hastaneye yatış sürecine kadar her türlü ayrıntı hastanın konforu düşünülerek tasarlandı. Hasta odalarında kişiye özel televizyon, buzdolapları var. Hastalar otel konforunda bu hastanedeki hizmetlerden faydalanacak." dedi.

Kaynak: AA
Şehir HastanesiCumartesiHastaneSağlıkEylülOrduSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Kalın Afganistan’da Kritik görüşmenin detayları ortaya çıktı İbrahim Kalın Afganistan'da! Kritik görüşmenin detayları ortaya çıktı
Trafikte akılalmaz görüntü Seyir halindeki otomobilin motorunu tamir etti Trafikte akılalmaz görüntü! Seyir halindeki otomobilin motorunu tamir etti
Müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 sosyal medya hesabına erişim engeli Müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 sosyal medya hesabına erişim engeli
Aksaray-Konya karayolunda kum fırtınası yüzünden 7 araç birbirine girdi Aksaray-Konya karayolunda kum fırtınası yüzünden 7 araç birbirine girdi
Lazio’nun Icardi transferini iptal etme sebebi ortaya çıktı Lazio'nun Icardi transferini iptal etme sebebi ortaya çıktı
Zabıta denetimde fark etti Zincir marketin kapısına mühür vuruldu Zabıta denetimde fark etti! Zincir marketin kapısına mühür vuruldu
17:11
Bilal Erdoğan’ın Arda Güler heyecanı
Bilal Erdoğan'ın Arda Güler heyecanı
17:04
SPK kararının ardından Tera Holding’e operasyon Genel müdür yardımcısı gözaltında
SPK kararının ardından Tera Holding’e operasyon! Genel müdür yardımcısı gözaltında
16:50
Thomas Reis resmen Trabzonspor’da İşte maaşı
Thomas Reis resmen Trabzonspor'da! İşte maaşı
16:22
TEM’de tır yangını Edirne yönü trafiğe kapatıldı
TEM'de tır yangını! Edirne yönü trafiğe kapatıldı
16:08
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor! Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
14:54
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı Bakanlıktan açıklama
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 17:20:43. #.0.2#
SON DAKİKA: Ordu Şehir Hastanesi 19 Eylül'de hasta kabulüne başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement