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Prematüre bebeklerin hayata tutunma şansını uzman ellere doğması artırıyor - Son Dakika

Prematüre bebeklerin hayata tutunma şansını uzman ellere doğması artırıyor

16.11.2021 16:06
Prematüre bebeklerin hayata tutunma şansını uzman ellere doğması artırıyor

Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, prematüre bebeklerin, hayata tutunma ve sağlıklı gelişim şansını artıran en önemli faktörün, onların uygun bir ortamda, uzman ellere doğması olduğunu belirtti.

Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç, prematüre bebeklerin, hayata tutunma ve sağlıklı gelişim şansını artıran en önemli faktörün, onların uygun bir ortamda, uzman ellere doğması olduğunu belirtti.

Koç, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, yenidoğan alanında uzman hekimlerin üye olabildiği derneğin temel prensibinin Türkiye'de yenidoğan bebeklerin yaşam şansını artırmak ve bebeklerin daha sağlıklı yaşamalarını sağlamak olduğunu anlattı.

Prematüre bebeklerin doğru ellere doğmasının önemine işaret eden Koç, şöyle devam etti:

"Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanının yenidoğan uzmanı olabilmesi için 3 yıl daha ihtisas yapması gerekiyor. 3 yıl boyunca sadece yenidoğan alanında çalıştıktan sonra yenidoğan uzmanı olunabiliyor. Bu bebekler o kadar küçük ki onlara verdiğimiz oksijenin miktarı, akciğerlerine verdiğimiz basıncın miktarı bile çok dikkatli ayarlanmalı. Bu konuda yapılan bir hata bebeklerde ciddi olumsuz sonuçlara yol açabilir. O nedenle prematüre bebeklerin çok iyi yoğun bakım ünitelerinde ve uzman yenidoğan hekiminin olduğu yerlerde doğmaları çok önemli. Ailelere tavsiyem gebelik takiplerini çok iyi yaptırmaları ve önceden doğum yapacakları hastaneleri araştırıp, yenidoğan ünitesi ve yenidoğan uzmanı olan yerlerde doğum yapmaları. Prematüre bebeklerin, hayata tutunma ve sağlıklı gelişim şansını artıran en önemli faktör, onların uygun bir ortamda, uzman ellere doğması."

Koç, bir bebeğin gelişimini tam olarak tamamlayıp doğması için 40 hafta gerektiğini ve bu sürenin 40 artı 2 veya 40 eksi 2 hafta gibi düşünülebildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Eğer bir bebek 37. gebelik haftasını tamamlamadan dünyaya geliyorsa ona prematüre doğum denilir. Ancak 35-37 hafta arasında doğmuşsa bu daha geç bir prematüre doğumdur. Özellikle 32 haftanın altında doğmuş ya da 1500 kilogramın altında doğmuşsa bu prematüre bebekler daha küçük olduğundan onlarda daha çok sağlık sorunu görülebilir."

Prof. Dr. Esin Koç, prematüre doğum nedenlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Prematüre doğum tek bir nedene bağlı değildir. Anneye, bebeğe veya ortama ait nedenler prematüre doğuma sebep olabilir. En sık karşılaşılan nedenlerden bir de enfeksiyondur. Özellikle anne gebeyken son aylarda geçirilmiş ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, vajinal enfeksiyonlar veya su kesesinin zamanından önce açılması ve amniyon sıvısı dediğimiz bebeğin içinde bulunduğu suyun enfekte olması nedenler arasındadır. Ama bunun dışında başka nedenler de olabiliyor. Örneğin, annenin astım, diyabet, tiroit gibi bir kronik hastalığının olması, kalp hastalığı, tansiyon, böbrek hastalığı, stres, beslenme bozuklukları gibi durumlar da erken doğuma neden olabiliyor. Fakat bazen de hiçbir neden bulunamıyor, onun için her zaman bebeğin prematüre doğma ihtimali olabilir."

"En sık görülen sorunlardan biri solunum güçlüğü sendromu"

Yenidoğan ölüm nedenleri arasında prematüre doğum ve ilişkili sorunların birinci sırada yer aldığına dikkati çeken Koç, miadından önce doğan ve akciğerleri henüz gelişimini tam olarak tamamlamamış bebeklerde en sık görülen sorunlardan birinin de solunum güçlüğü sendromu olduğunu, bebek ne kadar erken doğmuşsa, solunum güçlüğü sendromu riskinin o kadar artığını belirtti.

Koç, prematüre doğum olacağı zaman bunu önceden fark eden kadın doğum hekimi tarafından anneye steroid uygulaması yapılması gerektiğini, antenatal dönemde steroid yapılan bebeklerde riskin düştüğünü kaydetti.

Prematüre bebeği olan ailelerin, "Bebeğim yaşayacak mı?" sorusundan sonra en çok prematüre bebeklerinin büyüme hızının ne zaman yaşıtlarını yakalayacağını sorduklarını aktaran Prof. Dr. Esin Koç, şunları kaydetti:

"Bu bebekler küçüktürler ama aslında güçlü bebeklerdir. Onlara kahraman bebekler diyoruz. Fizik gelişimleri özellikle aileler için çok önemli oluyor. Çünkü annelerin psikolojisini de etkiliyor. Genellikle bu bebeklerin baş çevresinin, yaşıtlarını yakalaması bebeğin beyin gelişimini göstermesi açısından çok önemlidir. Bir yaşından önce özellikle altıncı ayda baş çevresi uygun boyuta gelen prematüre bebekler genellikle ağırlıklarını da bir yaş civarında yakalayabiliyor. Yaşıtlarını yakalama göstergesi olarak en son boy geliyor. Zira bu bazen 3 yaşını bulabiliyor."

Yenidoğan, Gebelik, Doğum, Türk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Prematüre bebeklerin hayata tutunma şansını uzman ellere doğması artırıyor - Son Dakika


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