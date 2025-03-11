Ramazan'da Sağlıklı Beslenme İpuçları - Son Dakika
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Sağlık

Ramazan'da Sağlıklı Beslenme İpuçları

Dr. Deniz Söğüt, iftar ve sahurda sağlıklı beslenme önerilerini paylaştı.

11.03.2025 22:58
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Uzman Dr. Söğüt'ten, iftar ve sahurda beslenme uyarısı

TUNCELİ - Tunceli Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Söğüt, iftar ve sahurda dikkat edilmesi gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu.

Tunceli Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Söğüt, Ramazanda sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Ramazan ayında sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Dr. Söğüt, "Ramazan ayında mutlaka sahura kalkılmalı. Sahurda ağır yemeklerden, kızartmalar, aşırı şeker içeren gıdalardan uzak durulmalı. Bunun yerine kahvaltılıklar, tam tahıllı ekmek tercih edilmeli. Çay ve kahve tüketimi sahurda çok yapılmamalıdır" dedi.

İftar açılırken hafif bir çorba ya da atıştırmalıkla başlanması tavsiyesinde bulunan Dr. Söğüt, "Sonrasında ana yemeğe geçilmeli. Hatta ana yemeğe geçilmeden bir 10-15 dakikalık ara verilmesi daha sağlıklı olacaktır. Aksi taktirde ciddi sindirim sorunları yaşanabilir. Ana yemekler sebzeli yemekler, baklagiller ve etli yemekler dönüşümlü olarak tercih edilmelidir. Yemeklerin yanında salata tüketilmelidir. Ayrıca ağır tatlılardan kaçınılmalı az şekerli tatlılar tüketilmelidir. Su tüketimi aralıklı bir bardak şeklinde yapılmalıdır. Üst üste aşırı miktarda su içilmesini tavsiye etmiyoruz" diye konuştu.

Dr. Söğüt, yemeklerden yarım saat sonra yürüyüş ya da egzersiz yapmanın da son derece faydalı olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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