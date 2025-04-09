Sağlık-Sen: Vaka Elemesi Şart - Son Dakika
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Sağlık

Sağlık-Sen: Vaka Elemesi Şart

Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan, sempozyumda sağlıkta vaka elemesinin önemini vurguladı.

09.04.2025 17:26
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Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan: "Vaka elemesi yapılması gerekiyor"

Ankara'da "Sağlıklı Türkiye Yüzyılında Sağlık Okuryazarlığı Sempozyumu" düzenlendi

ANKARA - Sağlık-Sen ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi işbirliğinde "Sağlıklı Türkiye Yüzyılında Sağlık Okuryazarlığı Sempozyumu" gerçekleştirildi. Sempozyumda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mehmet Faruk Doğan, "Her vakaya ambulansın gitmemesi gerekiyor. Vaka elemesi yapılması gerekiyor. Kalp krizi geçiren vatandaşımızın, yüksekten düşen vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bunlara öncelik verilmesi gerekiyor" dedi.

Sempozyumda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, toplumun sağlık okuryazarlığını artırmak gibi son derece önemli bir hedefe odaklanıldığını belirterek, "Sağlık okuryazarlığı bireylerin sağlıkla ilgili bilgilere erişimi, bu bilgileri anlama ve özellikle kendi yaşamlarında tatbik etme ve kullanma etkinliğini ifade ediyor. Ancak bu kavram yalnızca bireysel bir sorumluluk değil, aynı zamanda toplumsal bir dönüşümü de gerekli kılacak. Sağlıklı bir toplum, sağlıklı bireylerden oluşur. Sağlıklı bireyler ise ancak doğru bilgiye ulaşabildiğinde, bu bilgiyi eleştirel bir şekilde değerlendirebildiğinde ve kendi sağlık kararlarını bilinçli bir şekilde alabildiğinde mümkün olur. İşte bu noktada Sağlık-Sen ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin bu girişimi, Türkiye'nin sağlık vizyonuna önemli bir katkı sunmaktadır" dedi.

"Sağlık okuryazarlığı özellikle sağlıkta şiddet olaylarının önüne geçmesi açısından çok önemli"

Akademik sendikacılığın sağlık okuryazarlığında çok önemli olduğunu belirten Sağlık-Sen Genel Başkanı Mehmet Faruk Doğan da, "Dizi ağrıyan da acil diyor, dişi ağrıyan da acil diyor. Kalp krizi geçiren de, yüksekten düşen de, trafik kazası geçiren de. Tabii vatandaşımız her türlü hizmeti almaya, en güzel hizmeti almaya

layık. Herhangi bir sıkıntı olduğunda her vatandaşımıza koşturuyoruz. Biz diyoruz ki sendika olarak her vakaya ambulansın gitmemesi gerekiyor. Vaka elemesi yapılması gerekiyor. Kalp krizi geçiren vatandaşımızın, yüksekten düşen vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bunlara öncelik verilmesi gerekiyor. Akademik sendikalıkçıda bu sağlık okuryazarlığı özellikle sağlıkta şiddet olaylarının önüne geçmesi açısından çok önemli. Eğer ki vatandaşımız sağlık okuryazarlığı konusunda gerekli bilgilendirme yapılırsa en azından acile gittiğinde kendisinin ne kadar öncelikli, kalp krizinin ne kadar öncelikli olduğunun farkına vararak hareket eder" diye konuştu.

Sempozyum, ödül takdimleri ve öğrencilere verilen konferans ile son buldu. Sempozyuma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mehmet Faruk Doğan, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

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Kaynak: İHA

Faruk Doğan, Sempozyum, Türkiye, Sağlık, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlık-Sen: Vaka Elemesi Şart - Son Dakika

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