Sağlıklı Kurban Bayramı İçin Öneriler - Son Dakika
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Sağlık

Sağlıklı Kurban Bayramı İçin Öneriler

06.06.2025 14:26
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Diyetisyen Burcu Özger, bayramda küçük porsiyonlar ve dengeli beslenmenin önemini vurguladı.

Uzmanı sağlıklı Kurban Bayramı için uyardı

Diyetisyen Burcu Özger: "Doymuş yağ oranı yüksek olduğu için kavurma tüketimini çok fazla önermiyoruz"

"Sindirim sorunları için yavaş yemek ve küçük porsiyonlar tercih edilmeli"

KAYSERİ - Acıbadem Kayseri Hastanesi Diyetisyeni Burcu Özger, Kurban Bayramı'nda sindirim sorunu yaşamamak için porsiyonların küçük tutulması gerektiğini söyleyerek, "Doymuş yağ oranı yüksek olduğu için kavurma tüketimini çok fazla önermiyoruz" dedi.

Bayramda beslenmede yaşanan ani değişikliklerin sağlık problemlerine yol açabileceğini söyleyen Acıbadem Kayseri Hastanesi Diyetisyeni Burcu Özger, "Kurban Bayramı, paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikteliğin en özel zamanlarından biridir. Ancak bu güzel günlerde, sofralarımızda ağırlıklı olarak et tüketildiği için de beslenme alışkanlıklarımız da büyük değişiklikler yaşanıyor. Bu değişiklikler bazen sindirim sorunlarına, kilo artışına ve genel sağlık problemlerine yol açabiliyor. Bugün, Kurban Bayramı'nda sağlıklı ve dengeli beslenmenin püf noktalarını konuşacağız. Bayramda et tüketimi artarken, vücut ani değişikliklere adapte olmakta zorlanabiliyor. Kurban Bayramı'nda sık yapılan hatalar arasında aşırı et tüketimi ve su ile sebze-meyve tüketiminin ihmal edilmesi bulunuyor. Bu durum, hazımsızlık ve kilo artışına zemin hazırlıyor. Bu yüzden de dengeli beslenme için lifli gıdaların artırılması, tatlıların kontrollü tüketilmesi ve bol su içilmesi gerekir. Çocuklar ve yaşlılar, hassas bünyeleri nedeniyle beslenme konusunda özel dikkat gerektirir. Çocuklar ve yaşlılar için porsiyonlar küçük tutulmalı, yağlı ve ağır yiyeceklerden kaçınılmalı, dengeli ve vitamin açısından zengin beslenmeye özen gösterilmelidir" dedi.

"Kavurma tüketimini çok önermiyoruz"

Özger, doymuş yağ oranı yüksek olduğu için kavurma tüketimini çok önermediklerini söyleyerek, "Kurban eti nasıl tüketilmelidir? Et dinlendirmeden tüketmemelidir. Kesim sonrası en az 12-24 saat buzdolabında dinlendirin. Yeni kesilmiş et serttir, sindirimi zordur ve mide rahatsızlığı yapabilir. Dinlenince kas yapısı gevşer ve daha kolay pişer ve hazmedilir. Et nasıl pişirilmelidir dersek; haşlama, ızgara, fırın şeklinde tüketebiliriz. Bu süreçte kavurmayı tüketmeyi çok fazla önermiyoruz. Çünkü kavurmanın doymuş yağ oranı yüksek sindirimi zor ve kolesterolü yüksektir. Bu yüzden çok tercih etmemeliyiz. Sakatat olan ciğer, böbrek, beyin gibi gıdalara karşı da talep artıyor. Bunlar da kolestereol ve ürik asit açısından zengindir ve sınırlı tüketilmelidir. Etin sindirimi nasıl kolaylaştırılır. Etin yanında lifli gıdalar tüketilmeli. Salata, sebze yemeği, eti midede daha rahat ilerlemesini sağlar lif sindirimi hızlandırır. Sindirim sorunlarının önlenmesi için ise yavaş yemek, küçük porsiyonlar tercih edilmeli. Yeterli sıvı alınması gerekir. Et protein içerdiği için vücutta suya ihtiyaç artar. Et ağırlıklı beslenme kabızlık riskini artırır. Etin yanına mutlaka sebze, salata veya tam tahıl ekleyin. Emilimde C vitamini demirle birlikte alındığında, demirin emilimini artırır. Örneğin limonlu yeşil salata ve mercimek gibi. C vitamininden zengin besinler olarak da kırmızı, yeşil dolmalık biber, kivi, brokoli, çilek, portakal, limon ve ananas tüketilebilir" ifadelerini kullandı.

Yemek sonrası yürüyüşün şişkinlik ve hazımsızlığı önleyeceğini söyleyen Burcu Özger, "Et sindirimini kolaylaştıran besinlerde de; ananas bromelain enzimi içerir ve proteinleri parçalar. Zencefil mideyi yatıştırır, sindirim enzimlerini uyarır. Limon ve sirke özellikle elma sirkesi midenin asidik ortamını destekler ve proteinlerin çözünmesini kolaylaştırır. Yeşil yapraklı sebzeler roka, maydanoz, nane, ıspanak gibi besinler lif içerikleriyle bağırsak hareketlerini artırır. Taze otlar aynı zamanda safra üretimini uyarır ve yağ sindirimi kolaylaşır. Kimyon, rezene gaz ve şişkinliği azaltır.

Bu bayram sürecinde kaçınılması gerekenler ise çok soğuk içecekler olabilir. Çünkü mideyi tembelleştirir ve sindirimi zorlaştırır. Etle birlikte fazla miktarda karbonhidrat tüketilmemeli.

Özellikle beyaz ekmek, miktarda patates kızartmasından kaçınmalıyız. Bunlar yine aynı şekilde birlikte tüketildiğinde sindirimi yavaşlatan gıdalardır. Hızlı yemek ise mide enzimleri yeterince devreye girmemesine sebebiyet verir. Bu da yine hazımsızlığa sebebiyet verebilir. Çayın yemekten sonra tüketilmesini çok önermiyoruz çünkü demir emilimini azaltır. Bayramda fazla kaçırdıysanız da şu çaylar mideyi rahatlatabilir; rezene, nane-limon, papatya, zencefil çayları tercih edilebilir. Etin iyi pişirilmesi, porsiyon kontrolü yapılması ve aşırı yağlı etlerden kaçınılmasına özellikle dikkat edilmelidir. Ayrıca etin yanında sebze ve meyvenin de mutlaka sofrada yer alması gerekir. Yemek sonrası hafif yürüyüş ise gaz şişkinlik ve hazımsızlığı önler" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Sağlıklı Kurban Bayramı İçin Öneriler - Son Dakika

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