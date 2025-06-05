Sağlıkta Örnek Türkiye Vizyonu

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlıkta son 22 yılda büyük yol katettiğini ve örnek hale geldiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi ziyaret için Denizli'ye geldi. Bakan Memişoğlu, programı kapsamında ilk olarak Vali Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti. Bakan Memişoğlu'na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Cahit Özkan, Nilgün Ök ve AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu eşlik etti. Bakan Memişoğlu, Valilik ziyaretinden sonra inşaatı devam eden 1000 Yataklı Şehir Hastanesi ve 500 Yataklı Acil Durum Hastanesi şantiyelerinde incelemelerde bulundu.

Burada yaptığı açıklamada, Denizli'de sağlıkta Türkiye Yüzyılı vizyonuyla güçlü adımlar attıklarını belirten Bakan Memişoğlu, "Şehir Hastanesini 1000 yatakla 2027 yılında hizmete sunar hale getireceğiz. Bunun yanında özellikle Denizli için çok önemsediğimiz 500 yataklı Acil Durum Hastanemizi de bu sene sonu itibarıyla insanlarımızın hizmetine sunacağız. Kale ilçesinde 25 yataklı hastane inşaatına başlayacağız. Sarayköy ilçesinde de 100 yataklı Fizik Tedavi Hastanesini yatırım programlarına aldık. Türkiye sağlıkta son 22 senede büyük yol katetti, gelişim süreci yaşadı, örnek hale geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde artık koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle sadece sağlık hizmetiyle değil, üretimiyle, teknolojisiyle aynı zamanda sağlıklı toplumuyla örnek bir Türkiye olma yolunda çok büyük bir çaba harcıyoruz" dedi.

'KİLO ÖLÇÜMLERDE 2 MİLYON KİŞİYE ULAŞTIK'

Vatandaşları hareketli yaşama teşvik etmeye, bu bilinci ve kültürü oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlıklı yaşam konusunda insanlarımızın bize gelmesini değil, biz sağlıkçı olarak insanlarımıza ulaşıp onlarda bunun farkındalığını oluşturarak sağlıklı kalmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Kilo ölçümlerinde 2 milyon insana ulaştık. Hedefimiz Temmuz'da 10 milyona ulaşmak. Bu şekilde sağlık merkezlerimize, diyetisyenlerimize gönüllülük esasına göre vatandaşlarımızı yönlendiriyoruz. Şu anda sağlıklı hayat merkezlerimize başvurular yüzde 30 oranında artmış durumda. 80 yaş üzerindeki yaşlıların raporlarını ve ilaçlarını bitmeden evlerine ulaştırır hale geldik. Şu ana kadar 16 bin yaşlımıza bu hizmeti verdik. Aynı zamanda yatalak olan insanlarımıza da yaşına bakmadan bu hizmeti vermeye devam ediyoruz" dedi.

Tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladığını belirten Bakan Memişoğlu, "Maalesef dünyada, özellikle Gazze'de birçok insan açlıkla mücadele ediyor. Onlara dualarımız, desteğimiz her zaman var. İnşallah o mazlumlar da çok daha iyi bayramları yaşarlar. Hepsine dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu açıklamasının ardından basına kapalı yapılan Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na katıldı.