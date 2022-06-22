Şanlıurfa'da kalbinden 9 santimetrelik kist çıkarılan hasta sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kalbinden 9 santimetrelik kist çıkarılan hasta sağlığına kavuştu

22.06.2022 10:30
Şanlıurfa'da kalbinden 9 santimetrelik kist çıkarılan hasta sağlığına kavuştu

Şanlıurfa'da, kalbinde tespit edilen 9 santimetrelik kist ameliyatla alınan hasta sağlığına kavuştu.

Şanlıurfa'da, kalbinde tespit edilen 9 santimetrelik kist ameliyatla alınan hasta sağlığına kavuştu.

Harran Üniversitesi Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye'nin Tel Abyad kentinde rahatsızlandıktan sonra Şanlıurfa'ya sevk edilen 40 yaşındaki Rim El Mhimid, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tetkikler sonucu Mhimid'in kalbinde kist tespit edildi.

Hastanenin Kalp Damar Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Salih Aydın tarafından yapılan tetkiklerin ardından hasta kadın, ameliyata alındı.

Doç. Dr. Aydın ve Dr. Öğretim Üyesi Nazım Kankılıç tarafından yapılan ve yaklaşık 3 saat süren başarılı operasyonun ardından, hastanın sol karıncığında bulunan 9 santimetre büyüklüğündeki kist çıkarıldı. Başarılı geçen ameliyatın ardından servise alınan hasta, bir hafta süren tedavi ve takibin ardından taburcu edilerek ülkesine gönderildi.

Doç. Dr. Mehmet Salih Aydın, daha önce buna benzer çok sayıda durumla karşılaştıklarını ancak bu ameliyatta alınan kistin boyutunun büyük olduğunu, hastayı sağlıklı bir şekilde taburcu etmelerinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

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Kaynak: AA

Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Suriye, Aydın, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Şanlıurfa'da kalbinden 9 santimetrelik kist çıkarılan hasta sağlığına kavuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kalbinden 9 santimetrelik kist çıkarılan hasta sağlığına kavuştu - Son Dakika
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