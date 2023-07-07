Şanlıurfa'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan büyükbaş hayvanlara kuduz bulaştı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan büyükbaş hayvanlara kuduz bulaştı

Şanlıurfa'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan büyükbaş hayvanlara kuduz bulaştı

07.07.2023 09:30

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi ve büyükbaş hayvanlarda kuduz vakası tespit edildi. Siverek Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, köpek saldırısı nedeniyle bazı hayvanlarda kuduz vakasına rastlandığı belirtildi. İlçe Hıfzısıha Kurulu toplanarak tedbirler alındı ve karantina uygulamaları başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuduz vakası görüldü. Bir kişi belirtiler üzerine tedavi altına alınırken büyükbaş hayvanlarda da kuduz vakası tespit edildi. Siverek Kaymakamlığı'nın açıklamasında "Köpek saldırısı nedeniyle bazı büyükbaş hayvanlarda kuduz vakasına rastlanılmıştır. İlçe Hıfzısıha Kurulu toplanmış olup konuyla ilgili tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda, söz konusu yerlerde karantina uygulamalar yapılmıştır." ifadeleri yer aldı.

"ŞÜPHELİ DURUMLAR DERHAL BİLDİRİLMELİ"

Siverek Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlçemizde kuduz vakasından dolayı bir vatandaşımız tedavi görmekte olup yapılan araştırmada köpek saldırısı nedeniyle bazı büyükbaş hayvanlarda kuduz vakasına rastlanılmıştır. İlçe Hıfzısıha Kurulu toplanmış olup konuyla ilgili tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda, söz konusu yerlerde karantina uygulamalar yapılmıştır. Ayrıca Belediyemiz, Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerekli çalışmalara başlanmıştır. Bununla birlikte şüpheli durumların derhal yetkili mercilere bildirilmesi ve herhangi bir vakada ivedilikle sağlık kuruluşlarına müracaat edilmesi gerekmektedir"

İşte Kaymakamlık açıklaması:

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Son Dakika Sağlık Şanlıurfa'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan büyükbaş hayvanlara kuduz bulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan büyükbaş hayvanlara kuduz bulaştı - Son Dakika
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