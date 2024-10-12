SEAH\'la Uluslararası Eğitim Dönemi

Sağlık

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) hizmet sunan Girişimsel Radyoloji ve Anjiyografi Merkezi, uluslararası sertifikasyonla çeşitli ülkelerdeki yabancı hekim ve öğrencilere yönelik eğitim faaliyeti de yürütecek.

SEAH'ta yaklaşık 5 yıl önce faaliyete başlayan merkezde, Doğu Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri ağırlıklı olmak üzere çeşitli illerden gelen hastalara atardamar ve bacak damar tıkanıklıkları, miyom, varikosel onkoloji, anevrizma (damar balonlaşması) endovasküler, kanser tedavisi, iğne biyopsileri, temel drenaj işlemleri ve kist-apse gibi tedavi hizmetleri sunuluyor.

Üstün teknolojik cihazların kullanıldığı merkez, girişimlerin ardından Avrupa Kardiyovasküler ve Girişimsel Radyoloji Derneğince (CIRSE) eğitim merkezi olarak da kabul edildi. Bu belge sayesinde uluslararası düzeyde tanınırlığı artan merkez, dernekten burs alan çeşitli ülkelerdeki yabancı hekim ve öğrencilere talepleri durumunda bir aylık eğitim verecek.

"Ülke çapında referans merkezi halindeyiz"

Merkezin yöneticisi Prof. Dr. Mehmet Halil Öztürk, AA muhabirine, yaklaşık 5 yıldır aktif olarak çalışan merkezde radyolojik cihazlar eşliğinde kapalı ameliyatlar yaptıklarını söyledi.

Öztürk, girişimsel radyolojideki işlemlerin birçoğunu merkezde gerçekleştirdiklerini belirterek, Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğünün destekleriyle son derece kaliteli cihazlarla tedavi hizmeti verdiklerini kaydetti.

Batı Karadeniz ve Doğu Marmara'daki iller dışında her bölgeden merkeze hasta geldiğini aktaran Öztürk, "Ülke çapında referans merkezi halindeyiz. Bu bizi mutlu ediyor. Bütün bunların sonucunda CIRSE tarafından kliniğimiz eğitim merkezi olarak tanımlanmış durumda. Bunda Doç. Dr. Onur Taydaş arkadaşımızın büyük katkıları oldu. Avrupa'nın değişik ülkelerinden talep olursa öğrenciler, doktorlar, kliniğimize eğitim almaya gelecek. Ülkemiz ve kliniğimiz için çok önemli bir prestij." diye konuştu.

Öztürk, Türkiye'de 4 merkezden biri olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu belgeyi almak için oldukça uzun bir süreç gerekiyor. Yapmış olduğunuz işlemlerin başarıları, vermiş olduğunuz eğitimin kurumsal ve düzenli olması, bütün bunlar birer faktördür. Sonucunda başarıyla bu süreci tamamladığımızı düşünüyoruz. Henüz bir başvuru yok, olacaktır çünkü merkezimiz daha yeni onay aldığı için çok yakın zamanda beklemiyoruz. Kliniğimiz asistan eğitiminde de iyi bir konumdadır. Girişimciler radyoloji eğitimini iyi veren merkezlerden biri olarak bilinmekte. Bu Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) hekimlerin kliniğimizi tercih etmesinde önemli bir gerekçe oluyor."

Merkezde hastalara en iyi ve hızlı hizmeti vermeye çalıştıklarını vurgulayan Öztürk, burada uluslararası toplantılar da yapmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.

"Girişimsel radyolojinin tüm alt dallarıyla ilgili eğitim alacaklar"

Merkezde görevli Doç. Dr. Onur Taydaş da CIRSE'nin yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösteren Avrupa'nın en büyük, dünyanın da en önemli girişimsel radyoloji organizasyonlarından biri olduğunu belirtti.

CIRSE'nin girişimsel radyoloji konusunda eğitim ve yayın faaliyetlerinde bulunduğunu anlatan Taydaş, "Bu konuda bazı eğitim merkezleri belirlemiş olup buralarda burslu olarak hekimlerin eğitimini sağlamakta bu dernek. Biz de Türkiye'den başvurarak dernek aracılığıyla eğitim merkezi ünvanı aldık. Böylece Avrupa Kardiyovasküler ve Girişimsel Radyoloji Derneği tarafından tanınan bir eğitim merkezi olduk. Dünyanın ve Avrupa'nın her tarafından hekimler burslu olarak burada bir aylık eğitim almaya gelecekler. Dernek bu hekimlere aylık 3 bin avro kadar burs verecek. O finansmanla girişimsel radyolojinin tüm alt dallarıyla ilgili eğitim alacaklar." ifadelerini kullandı.