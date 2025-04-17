Sırrı Süreyya Önder\'e Ziyaret

İSTANBUL'da tedavisi devam eden Sırrı Süreyya Önder'i hastanede ziyaret eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Şimdiye kadar gerçekten büyük bir direnç gösterdi. Bu direnç bize ümit veriyor. Bütün ekip, bütün gücüyle, bütün bilgisiyle onun yardımında. Tabii yoğun bakımda uzun süre makinede bağlı, mücadele ediyor. Bütün Türkiye'den pozitif böyle bir insanın yeniden aramıza katılması için dua bekliyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da bir özel hastanede tedavisi devam eden TBMM Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti. Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, "TBMM Başkanvekilimiz sayın Sırrı Önder'i ziyaret ettik. Geçmiş olsun dileklerimizi ailesine ve kızına ilettim. Hocama ve bütün ekibine teşekkür ettim. İlk 112 çağrısından itibaren ben ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat takip ettiği Türkiyemizin değeri bir insan. Allah şifasını versin. Allah yardımcısı olsun diyoruz. Bütün dualarımız onun için. Şimdiye kadar gerçekten büyük bir direnç gösterdi. Bu direnç bize ümit veriyor. Bütün ekip, bütün gücüyle, bütün bilgisiyle onun yardımında. Tabii yoğun bakımda uzun süre makinede bağlı, mücadele ediyor. Bütün Türkiye'den pozitif böyle bir insanın yeniden aramıza katılması için dua bekliyoruz. Biz sağlıkçılar olarak gerçekten bu çok büyük bir ameliyat. Bir cerrah olarak söylüyorum. Bunu yapan ekiplere teşekkür ediyorum. Özellikle dua ediyoruz. Burada hep birlikte onun iyileşip aramıza katılmasını bekliyoruz. Bütün camiasına, kendisine, ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 112'deki arkadaşlarımızdan, burada müdahale eden ekibe kadar herkese teşekkür ediyoruz. Hocalarımız zaten açıklıyor. Durumunda bir değişiklik yok. Bir değişiklik olduğunda hocalarımız bilgilendirecektir. Biz ziyaretimizi yaptık, duamızı ettik" dedi.