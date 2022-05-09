Sivas'ta son Covid-19 hastası tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu edildi - Son Dakika
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Sivas'ta son Covid-19 hastası tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu edildi

09.05.2022 13:43

Sivas'ta son Covid-19 hastası tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu edildi19 hastası tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu edildi.

Sivas'ta son Covid-19 hastası tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu edildi

SİVAS Sivas'ta son Covid-19 hastası tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu edildi. Sivas'ta pandeminin ilk günlerinden itibaren pandemi hastanesi olarak kullanılan Numune Hastanesi Ek Hizmet Binası sağlığına kavuşan son hastasını da taburcu etti.

Ramazan Bayramı'nda Covid-19'a yakalanan 76 yaşındaki KOAH Hastası Nihat Batur 5 gün süren tedavisinin ardından Covid-19'u yenmeyi başardı. Pandemi hastanesinin son hastası olan Batur bugün taburcu edildi. Batur tedavisi boyunca kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarına dualar etti. Batur, "Sağlık teşkilatımızdan rabbim razı olsun. Benimle çok iyi ilgilendiler. İnşallah hastalık bir daha geri gelmez. İnşallah tamamen silinir" dedi.

Sağlık çalışanları gururlu

Pandemi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Regaip Sarıismailoğlu gururlu olduklarını belirterek, "Yaklaşık 2 yıl önce tüm Dünya ile birlikte ülkemizde de pandemi ile tanıştık. Sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm halkımız çok zorlu süreçlerden geçtik. Çok yorulduk. Bugün son hastamızı da şifa ile taburcu ediyoruz. Bu kötü günleri tekrar yaşamamayı umut ediyoruz. Covid ekibi olarak ilk hastayı kabul ederken de buradaydık son hastamızı taburcu ederken de buradayız, bunun gururunu yaşıyoruz. Tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımıza teşekkür ediyordum. İnsanların ailelerinden, sevdiklerinden ayrı kaldıkları bu dönemde burada onlara aile oldular. Herkes birbirinden uzakken onar onların en yakını oldular. Alınlarının akı ile bu süreci başarı ile tamamladılar." dedi.

"Bunun sonuncu hastamızı da taburcu ediyoruz"

Pandeminin ilk gününden itibaren handemi hastanesinde görev yapan hemşire Esma Ünal ise şunları söyledi. "Pandeminin ilk gününde de buradaydım. İlk hastaların kabulünde herkeste olduğu gibi bende de tedirginlikler vardı. Bunun sonuncu hastamızı da taburcu ediyoruz. İki senelik süre içerisinde yeri geldi hastaların tüm bakımları da bizim üzerimizde oldu. Onlarda tedirgindi, psikolojilerini iyi tutmaya çalıştık. Şükürler olsun son hastayı taburcu etmekte bize nasip oldu, çok mutluyuz. İnşallah bir daha böyle pandemiler yaşamayız" dedi.

Sivas'ta son Covid-19 hastası tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu edildi
Sivas'ta son Covid-19 hastası tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu edildi
Sivas'ta son Covid-19 hastası tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu edildi
Sivas'ta son Covid-19 hastası tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu edildi

YORUMLAR
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Ramazan Bayramı, Koronavirüs, Pandemi, Sivas, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sivas'ta son Covid-19 hastası tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu edildi - Son Dakika


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