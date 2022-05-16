Son dakika haber! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1254 oldu - Son Dakika
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Son dakika haber! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1254 oldu

16.05.2022 20:13
Son dakika haber! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1254 oldu

Son dakika habere göre 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 128 bin 957 testte 1254 vaka tespit edildi. 4 kişi hayatını kaybederken, 1358 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 128 bin 957 testte 1254 vaka tespit edildi. 4 kişi hayatını kaybederken, 1358 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,17, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,47 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 832 bin 15, 2'nci dozda 53 milyon 52 bin 226 ve 3'üncü dozda 27 milyon 777 bin 668 olmak üzere 147 milyon 638 bin 328 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.


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Sağlık Bakanlığı, Osmaniye, Türkiye, Amasya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1254 oldu - Son Dakika


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