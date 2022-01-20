Son dakika haberleri! Araştırmaya göre antibiyotiğe dirençli bakteriler milyonlarca ölüme neden oluyor - Son Dakika

Araştırmaya göre, antibiyotiğe dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar 2019'da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açtı.

Washington Üniversitesi tarafından yürütülen ve 204 ülke analizine dayanan araştırma, Lancet dergisinde yayımlandı.

Araştırmacılar, ilaçlara direnç gösteren bakteri kaynaklı ölümlerin sıtma veya AIDS'in neden olduğu yıllık ölümlerden daha fazla olduğunu belirledi.

2019'da yaklaşık 860 bin kişi AIDS'ten, 640 bin kişi sıtmadan yaşamını yitirirken, 1,2 milyon kişi tedavi edilebilir enfeksiyonlardan dolayı hayatını kaybetti.

Öte yandan, en fazla küçük çocukların risk grubunda olduğu ve antimikrobiyal dirence bağlı 5 ölümden birinin 5 yaş altı çocuklarda görüldüğü kaydedildi.

Bunun yanı sıra enfeksiyonların rol oynadığı hastalıklar hesaba katıldığında ölümlerin 5 milyonu bulduğu bildirildi.

Antibiyotiklerin çok ve bilinçsiz tüketimi nedeniyle bakterilerin bu ilaçlara karşı daha dirençli hale geldiğini belirten uzmanlar, ilaçların doğru kullanılması ve yeni ilaçlara yatırım yapılması tavsiyesinde bulundu.

İngiltere'de sağlık yetkilileri, ilaçların bilinçli tüketilmemesinin bir sonucu olarak, antimikrobiyal direncin Kovid-19 salgını sonrası "gizli bir salgın" olarak ortaya çıkabileceği uyarısı yapmıştı.