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Son Dakika: Türkiye'de 14 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 266 kişi vefat etti, 76 bin 632 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 14 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 266 kişi vefat etti, 76 bin 632 yeni vaka tespit edildi

14.02.2022 21:20

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre arttı. 14 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 76 bin 632 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 276'dan 266'ya düştü. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 74 bin 936 olurken toplam 438 bin 553 PCR testi yapıldı. 2 yılı aşkın süredir devam eden salgınla ilgili bilgi veren Bakan Koca, "Salgın boyunca tespit edilmiş vaka sayımız yaklaşık 14 milyon. Yetişkin nüfusumuz ise 62 milyon civarında." dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 76 bin 632 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 266 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 74 bin 936 hasta taburcu olurken bugün 438 bin 553 test yapıldı.

BAKAN KOCA: SALGIN BOYUNCA 14 MİLYON VAKA GÖRÜLDÜ

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Salgın boyunca tespit edilmiş vaka sayımız yaklaşık 14 milyon. Yetişkin nüfusumuz ise 62 milyon civarında. Süreçten hepimiz etkilendik ama büyük kısmımız kendini korumayı başardı. Bu başarıyı bu dönemin sonuna dek götürmeye çalışın. Nasılsa bulaşacak demek yanlış! Doğrusu tedbir." dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 14 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 266 kişi vefat etti, 76 bin 632 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,81 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,76 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,81 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 144 milyon 173 bin 367 doza yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 14 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 266 kişi vefat etti, 76 bin 632 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 640 BİN 859 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 576 bin 58 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 640 bin 859 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 26 milyon 286 bin 722 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 73 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 276 kişi hayatını kaybederken 73 bin 787 de yeni vaka tespit edilmişti.

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Son Dakika Sağlık Son Dakika: Türkiye'de 14 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 266 kişi vefat etti, 76 bin 632 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Türkiye'de 14 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 266 kişi vefat etti, 76 bin 632 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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