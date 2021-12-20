Son Dakika: Türkiye'de 20 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 18 bin 762 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Aralık'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 18 bin 762 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 176 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 24 bin 497 hasta taburcu olurken bugün 351 bin 253 test yapıldı.

"VAKTİNDE YAPILAN AŞI DAHA ÇOK KORUR"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Bakanlığımız, belirlenmiş aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş olan vatandaşlarımızı hatırlatma dozunu yaptırmaları için telefon mesajıyla doğrudan bilgilendirmektedir. Hatırlatma dozu zamanı gelenler aşılarını hemen yaptırsınlar. Vaktinde yapılan aşı daha çok korur." ifadelerini kullandı.