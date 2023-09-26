Tekirdağ'da bulunan Fransız kadının tedavisi yoğun bakımda sürüyor - Son Dakika

Tekirdağ'da bulunan Fransız kadının tedavisi yoğun bakımda sürüyor

Tekirdağ\'da bulunan Fransız kadının tedavisi yoğun bakımda sürüyor
Son Güncelleme: 26.09.2023 13:21

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde avcılar tarafından maden sahasında bulunan bitkin haldeki Fransız kadının tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. Marie Laure Beaute'nin omurga ve kaburga kemiği kırıklarına bağlı ameliyatı geçirildi ve solunum güçlüğü yaşadığı için solunum cihazına bağlı olarak tedavi ediliyor. Güvenlik güçleri, kadının Fransa'daki kızına ulaşmaya çalışırken, avcılar tarafından bulunan kadın ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde avcıların maden sahasında tesadüfen sesini duyarak bitkin halde bulduğu Fransız kadının tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen 61 yaşındaki Marie Laure Beaute'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Omurga ve kaburga kemiği kırıklarına bağlı ameliyatı geçiren Fransız kadının solunum güçlüğü yaşaması nedeniyle solunum cihazına bağlı olarak tedavisi sürüyor.

Güvenlik güçlerinin Beaute'nin Fransa'daki kızına ulaşmaya çalıştığı, çantasından da trekking rota haritası çıktığı öğrenildi.

Avcılar bulmuştu

İlçe merkezine 20 kilometre uzakta Yenice Mahallesi'ndeki taş ocaklarının olduğu maden sahasında dolaşan avcılar bir kişinin kısık sesle yardım istediğini fark etmiş, sese yönelen avcılar, başında kask olan ve yerde bitkin halde yatan bir kadınla karşılaşmıştı.

Durumun güvenlik güçlerine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, kayalık araziden geçerek bölgeye ulaşan görevliler, kadını ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Tekirdağ'da bulunan Fransız kadının tedavisi yoğun bakımda sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da bulunan Fransız kadının tedavisi yoğun bakımda sürüyor - Son Dakika
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