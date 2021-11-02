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Türk Kızılay'da hedef: "2 milyon gönüllü" - Son Dakika

Türk Kızılay'da hedef: "2 milyon gönüllü"

02.11.2021 17:19

Türk Kızılay'da hedef: "2 milyon gönüllü" Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, afet bölgelerine daha erken müdahil olabilmek için gönüllü sayısının artmasına önem verdiklerini dile getirerek, hedeflerinin 2 milyon gönüllüyü Türk Kızılay çatısı altında toplamak olduğunu söyledi.

Türk Kızılay'da hedef: "2 milyon gönüllü"

SAMSUN - Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, afet bölgelerine daha erken müdahil olabilmek için gönüllü sayısının artmasına önem verdiklerini dile getirerek, hedeflerinin 2 milyon gönüllüyü Türk Kızılay çatısı altında toplamak olduğunu söyledi.

Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda Türk Kızılay etkinlik ve tanıtım çadırları kuruldu. Etkinliğin açılış kurdelesini Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can ve Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut yaptı. Açılışın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar çadırları gezerek, Kızılay'ın faaliyetleri hakkında bilgi aldılar.

Vali Dağlı: "Samsun'a bölgenin en büyük 'aşevini' yapacağız"

Programda konuşan ve aşevi müjdesini veren Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Kızılay çok devasa bir kurumumuz. Biz, yurt dışına gittiğimiz zaman herhangi bir afette ilk gözümüze çarpan kırmızı hilalimiz. Hilalimiz, her zaman her afette ilk önde yer alıyor. Hem ülkemizi temsil ediyor hem de oradaki ihtiyaç sahiplerine yarım ulaştırıyorlar. Kızılay çok zor zamanlarda kuruldu. Samsun olarak ülkemizde kan merkezini kurma açısından ilk 3'teyiz. İnşallah kısa zamanda da ilimizde Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay Başkanlığımızla bölgemizin en büyük aşevini oluşturmak suretiyle güzel bir hizmete hep birlikte imza atacağız. Kızılay bizim medarı iftiharımızdır. Samsun'da da her zaman Kızılay'ın yanındayız. Burada Kızılay'ın hizmetini arttırmak için canla başla çalışıyoruz. Ayrıca Kızılay gönüllüğünü çok önemsiyoruz. Bu anlamda hepimiz birer gönüllüyüz ama gerekli eğitimleri alma suretiyle, sertifikaları da alarak kayıt altına almak zorundayız. Bir afet olduğunda ulaşılabilir olduğumuzu bu şekilde göstermiş olalım" dedi.

Genel Sekreter Can: "Hedefimiz 2 milyon Kızılay gönüllüsü"

Gönüllülük konusuna önem verdiklerini belirten Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, "Son yaptığımız yönetim kurulu toplantısında engelsiz yaşamın yönetmeliğini de çıkartmış olduk. 153 yıldır ödevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. 1943 yılında bu haftanın Kızılay Haftası ilan edilmesinden beri her sene değişik illerde etkinlikler düzenliyorduk. Bu yıl 'gönüllülük hareketi'ni başlattık. Hedefimiz en kısa zamanda aktif yaş uyumluluğunda 2 milyon gönüllüyü mahalle, sokaklar ve köylerde ihtiyaç olunan her yerde görmek. Amacımız bir yerde afet olduğunda genel merkezden, ilden, ilçeden oraya müdahale etmektense yerinden müdahaleyi yaygınlaştırabilmek için gönüllülerimizin sayısını arttırmaktır. Türk insanı, kadınıyla erkeğiyle, memuruyla işçisiyle, tüm vatandaşları gönüllülük hareketinde faaliyetlerde bulunmayı arzu etmek için heyecan duyan inşaları görmek bizleri fevkalade memnun ediyor. Bu yüzden böyle bir milletin kurumu olmaktan ve hizmet etmekten dolayı kendimizi şanslı hissediyoruz" diye konuştu.

Başkan Demir: "Kızılay dünyada güvenilirliği en yüksek 3 kurum arasında"

Türk Kızlay'ın Türkiye'de olduğu gibi dünyaya da çok büyük bir güvenilirliğe sahil olduğunun altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kızılay deyince aklımıza bir gülümseme düşüyor. Kızılay, insana dair ne varsa orada hayata dokunuyor. Dünyada bu alanda güvenilirliği en iyi derecede olan ilk 3 kurum arasında Kızılay yer alıyor. Bu, bizim medeniyetimizin de tam temsil ettiği, genlerin merkezinde olan bir kuruluşumuz. Son yıllarda birçok afet yaşandı. Kızılay anında olay yerinde oluyor. Barınma ve beslenme başta olmak üzere birçok konuda insanlara yardımda bulunuyor. Kan temin etme işi de Kızılay bünyesinde gerçekleşiyor. Sağlık kuruluşlarına kan temin etme becerisi ve başarısı da dünyaya örnek teşkil ediyor" şeklinde konuştu.

Kızılay'ı tanıtıcı faaliyetlerin yer aldığı çadırlar ve etkinlik alanında vatandaşlar saat 18.00'e kadar yetkililerden bilgi alabilecekler.

Türk Kızılay'da hedef: 2 milyon gönüllü
Türk Kızılay'da hedef: 2 milyon gönüllü
Türk Kızılay'da hedef: 2 milyon gönüllü
Türk Kızılay'da hedef: 2 milyon gönüllü

Hüseyin Can, Kızılay, Samsun, Türk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Türk Kızılay'da hedef: '2 milyon gönüllü' - Son Dakika


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