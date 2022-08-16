Haftalık koronavirüs verileri açıklandı! Vefat sayısı 100 bini aştı

Sağlık Bakanlığı 1-7 Ağustos haftasına ait yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerini açıkladı. Haftalık tabloya göre 232 bin 253 kişinin testi pozitif çıktı, 380 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 447 bin 132 oldu.

GÜNLÜK ORTALAMA VAKA SAYISI 33 BİN

Bu verilere göre günlük ortalama 33 bin 179 vakaya rastlandı. Önceki hafta vaka sayısı 406 bin 322 olarak açıklanmıştı. Buna göre aktif vaka bir önceki haftaya göre 215 bin 259 azalmış oldu.

CAN KAYBI 100 BİNİ AŞTI

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16 milyon 528 bin 70'e yükselirken 100 bin 58 kişi hayatını kaybetti.