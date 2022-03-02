Türkiye'nin ünlü estetik doktorları 300 meslektaşına eğitim verdi - Son Dakika
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Türkiye'nin ünlü estetik doktorları 300 meslektaşına eğitim verdi

02.03.2022 12:29

Türkiye'nin ünlü estetik doktorları 300 meslektaşına eğitim verdiİSTANBUL Medikal estetik alanında Türkiye'nin ünlü estetik doktorları 300 meslektaşına eğitim verdi.

Türkiye'nin ünlü estetik doktorları 300 meslektaşına eğitim verdi

İSTANBUL Medikal estetik alanında Türkiye'nin ünlü estetik doktorları 300 meslektaşına eğitim verdi.

Medikal Estetik Tıp Derneği düzenlediği Bölge Toplantısı gerçekleşti. Lagoom Medikal Estetik firmasının sponsorluğunda düzenlenen toplantıda Türkiye'nin önde gelen doktorlarından Medikal Estetik Doktoru Alp Mamak ile Plastik Cerrah Prof. Dr. Aydın Saray en son çıkan estetik uygulamalarını yaptı. Etkinliği, 300'den fazla doktor da canlı takip ederken, estetik teknoloji ürünleri de tanıtıldı.

"Medikal estetik alanındaki meslektaşlarımızın bilgi birikimini artırmak bizim görevimiz"

Dernek olarak bölge toplantılarının ilkini İstanbul'da başlattıklarını ifade eden Medikal Estetik Tıp Derneği Başkanı Dr. Yasemin Savaş, "Bu toplantılarımız devam edecek. Bu toplantılar Anadolu'muzun belirli illerinde de gerçekleştireceğiz. Medikal estetik alanında bulunan tüm meslektaşlarımızın bilgi birikimini arttırmak bizim görevimiz. Bilgilerini artırdığımız takdirde alanda yapılacak uygulamaların doğru ve güveli gerçekleştirilmesi sağlanacak. Bunun sağlık turizmine de etkileri göz ardı edilemez. Ayrıca yeni cihazlar, yeni uygulamaları da meslektaşlarımızla bir araya getirip tanıtıyoruz" şeklinde konuştu.

"Meshfill ip dolgu ile artık tek işlemde ağrısız, ameliyatsız güzelleşebilecek"

Medikal estetik firması ortaklarından Yunus Emre Sarıcı, "Burada en son teknolojili ürünlerimiz gibi dolgu iple dolgunun bir arada kullanıldığı ürünlerimizi tanıyoruz. Bizim ürünlerimiz DVS teknolojisi sahip ürünler. Dünyada sıkça kullanılan Güney Kore teknolojisini Türkiye'ye ilk defa getirdik, meshfill ip dolgu ile artık tek işlemde ağrısız, ameliyatsız güzelleşebilecek. Ayrıca bugüne kadar kullan vatandaşlarımız tarafından kötü bir dönüş almadık. Yapılan uygulama 12 aydan 2 yıla kadar kalıcılık sağlıyor" diye konuştu.

"Çene hattının iyileştirilmesi son dönemlerde en yüksek trendlerden"

Derneğin tüm branşlarda olmak üzere hem yönetimine hem bilgilendirmesini yapan bir dernek olduğunu vurgulayan Medikal Estetik Doktoru Alp Mamak, "Bugün burada bölgesel toplantı yaparak İstanbul bölgesindeki ve yan şehirlerdeki yaklaşık 300 hekim ve bu bölgede çalışan aynı zamanda şirketleri bir araya getiriyor. Bildiğiniz üzere çene hattının iyileştirilmesi son dönemlerde en yüksek trendlerden. Hastamız 29 yaşında ve çene hattı uygulamasını yapacağız. Yeni ürünler oldukları için hem dokuyu tamir edip hem de yüzü şekillendirecek. Gençleştirecek ve uzun vadede dokunun daha sağlıklı olmasını sağlayacak. Uygulama yaklaşık 10 dakika sürecek. Çok uzun ve ağrılı bir uygulama değil. İğnelemeli bir uygulama ama küçük anestezik bir krem ile uygulamayı yapacağımız için hastamız hissetmeyecek. Önümüzdeki 6-8 ay bir iyelik hali sağlıyor. 6-8 aydan sonrada yavaş yavaş erimeye başlıyor. Yaklaşık 8 -12 ay sonrada hasta tekrar isterse bir daha uygulamayı yaptırabiliyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Türkiye'nin ünlü estetik doktorları 300 meslektaşına eğitim verdi
Türkiye'nin ünlü estetik doktorları 300 meslektaşına eğitim verdi
Türkiye'nin ünlü estetik doktorları 300 meslektaşına eğitim verdi

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İstanbul, Plastik, Türkiye, Estetik, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

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