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Üçüncü doz BioNTech aşısı olanlar incelendi: Omicron aşıları aşmayı başardı! - Son Dakika

Üçüncü doz BioNTech aşısı olanlar incelendi: Omicron aşıları aşmayı başardı!

20.01.2022 11:04
Üçüncü doz BioNTech aşısı olanlar incelendi: Omicron aşıları aşmayı başardı!

Tıp dergisi Lancet'te yayımlanan yeni bir araştırma, BioNTech ve Pfizer tarafından üretilen koronavirüs aşısının Omicron varyantını engellemede yetersiz olduğunu ortaya çıkardı.

İlk olarak 2021 yılının Kasım ayında Güney Afrika'da ve bölgedeki ülkelerde tespit edilen Omicron varyantı ile ilgili endişe verici bir araştırmanın sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Tıp dergisi Lancet'te yayınlanan araştırmada Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının üçüncü dozunun Omicron varyantı karşısındaki etkisi mercek altına alındı.

Cape Town Üniversitesi ile Stellenboch Üniversitesi'nin ortak araştırmasında Güney Afrika'nın en büyük ikinci kenti olan Cape Town'a giden 7 Alman turistin semptomlar göstererek Covid-19'a yakalanmaları incelendi. Araştırmada vakaların Kasım ayının sonunda ve Aralık ayının başında olduğu kaydedildi. Uzmanlar bu 7 hastanın üçüncü doz koronavirüs aşısı olduğunun da altını çizdi.

OMICRON'A KARŞI KORUMASI YOK

mRNA teknolojisi kullanılan aşıların Omicron varyantına karşı korumasının olmadığını belirten bilim insanları, "Bütün hastalar, hastalık sürecini hafif semptomlarla geçirdi. Bu da üçüncü doz aşının hastalığı ağır geçirme, hastaneye yatırma veya ölüm oranlarını azalttığını ortaya koyuyor" açıklamasını yaptı.

HASTALAR GENÇ VE AŞILIYDI

Cape Town'da yapılan araştırmada yaşları 25 ile 39 arasında değişen 5 kadın ve iki erkek hastanın obezite sorunu yaşamadığı belirtilirken bu hastalardan beşi 3 doz Pfizer/BioNTech aşısı oldu, biri Moderna'nın mRNA teknolojisini kullanan aşıyı olduktan sonra bir doz Pfizer/BioNTech aşısı oldu.

Bir diğer hasta ise tek doz AstraZeneca aşısı üzerine iki doz Pfizer/BioNTech aşısı oldu. Hastaların hiçbirinin daha önce Covid-19'a yakalanmadığı da kayıtlara geçerken 5 hastanın üçüncü doz aşıyı Ekim ayının sonunda veya Kasım ayının başında olduğu da kayıtlara geçti.

MUTASYONLAR SÜRÜYOR

2019 yılının sonunda Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan koronavirüs mutasyona uğrayarak yayılımını sürdürüyor. Geçen yıl Delta varyantının yaygın olduğu hastalıkta Kasım ayının sonunda Botswana ve Güney Afrika ile birlikte bölgedeki ülkelerde tespit edilen ve kısa bir süre içinde İngiltere ve ABD'ye yayılan Omicron varyantı bilim dünyasında endişe yarattı.

Bugüne kadar en çok mutasyona uğramış koronavirüs varyantı olan Omicron varyantının geliştirilen ve kullanılan koronavirüs aşılarını aşmayı başardığı da kayıtlara geçti.

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Son Dakika Sağlık Üçüncü doz BioNTech aşısı olanlar incelendi: Omicron aşıları aşmayı başardı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üçüncü doz BioNTech aşısı olanlar incelendi: Omicron aşıları aşmayı başardı! - Son Dakika
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