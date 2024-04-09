Uzmanından bayramda 'tatlı' uyarısı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta diyetisyen Gizem Güneş, bayramda amacın kilo kaybetmek yerine sağlık beslenmek olması gerektiğini ve tatlı yiyecek olanların 16.00'dan sonra tatlı tüketmeleri gerektiğini açıkladı.
Diyetisyen Gizem Güneş Ramazan Bayramı öncesinde tüketilecek besinler hakkında tavsiyelerde bulundu. Bayramda listelere bağlı kalınmadan porsiyon küçülterek besinlerin tüketilmesini söyleyen Güneş, "Biraz yememize içmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Ama onun dışında her zaman sağlıklı beslenmek zorundayız. Listelere bağlı kalmak zorunda değiliz. Olabildiğimizce porsiyonları küçültmekte fayda var. Lütfen kendinizi listelere bağlı kılarak lütfen kendinizi kasmayın. Özellikle bol sıvı tüketerek günü olabildiğince erken kapatarak kısa tempoda orta derece yürüyüşler yaparak aslında dengemizi sağlayabiliriz. Bayramda amaç kilo kaybetmek değil sağlıklı beslenmek üzerine. Bunun dışında o tatlılardan böreklerden hiç yemeyeceğiz mi? Tabi ki yiyebilirsiniz. Ama oda saat 16.00'dan önce olursa daha iyi olur bizler için. Eğer 16.00'dan sonra kaldıysa olabildiğince açlık süresini uzatıyoruz. Karbonhidrat alımına dikkat ediyoruz. Onun dışında tatlıyı da 16.30'dan önce tüketmenizde fayda var. Bol sebze ağırlıklı ürünler meyve ve sebze ile öğünlerinizi çeşitlendirebilirsiniz. İyi bayramlar sağlıklı günler" dedi.
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