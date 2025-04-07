Yapay Zeka ile İlk Kalça Protezi Ameliyatı - Son Dakika
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Sağlık

Yapay Zeka ile İlk Kalça Protezi Ameliyatı

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Adana'da 65 yaşındaki Necla Özkan'a yapay zeka destekli kalça protezi ameliyatı yapıldı.

07.04.2025 10:16
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Yapay zeka ameliyata girdi: Kalça protezi operasyonunda ilk kez kullanıldı

Avrupa ve Türkiye'de ilk kez Adana'da yapay zeka destekli robotik kalça protezi ameliyat yöntemi 65 yaşındaki hastada uygulandı

Ameliyat olan Necla Özkan:

"Ameliyattan 3 saat sonra ayağa kalkıp, adım attım"

"Epeydir ağrı nedeniyle yürümekte çok zorluk çektiğim için çocuk gibi sevindim"

ADANA - Avrupa ve Türkiye'de ilk kez Adana'da yapay zeka destekli robotik kalça protezi ameliyat yöntemi 65 yaşındaki hastada kullanıldı.

Kayseri'de yaşayan 65 yaşındaki Necla Özkan, son yıllarda kalçasındaki sorun nedeniyle yürüyememe şikayeti üzerine birçok hastaneye gitti. Özkan, en son Adana Acıbadem Ortopedia Hastanesi'nden Prof. Dr. Emre Toğrul'a başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu hastanın kalça protezi ameliyatı olmasına karar verildi. Gelişmiş versiyonuyla Avrupa ve Türkiye'de ilk kez uygulanan Robotik Cerrahi Asistanı desteğiyle yapılan ameliyatla Necla Özkan, sağlığına kavuştu.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Özkan, "Hocamız bu yöntemi anlattığında şaşırdım. Protez ameliyatlarının robot yardımıyla yapıldığını duymuştum daha önce. Ama bu gelişmiş teknolojinin hasta için yararları etkileyiciydi. Kabul ettim. Ameliyattan 3 saat sonra da ayağa kalkıp, adım attım. Epeydir ağrı nedeniyle yürümekte çok zorluk çektiğim için çocuk gibi sevindim. Ameliyat öncesi çok zor yürüyordum. Sol tarafımda sıkıntı vardı. Şu anda çok iyiyim. İnşallah daha iyi olacağım" dedi.

"Kalça protezi ameliyatlarında yapay zeka farkı hissediliyor"

Hastasının ameliyatı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Emre Toğrul, "Hastamızın kalçasında halk arasında kireçlenme diye bilinen bir sorunu vardı. Yürümekte zorluk çektiği gibi eklem ağrıları da vardı. Bu sorunu, protezle çözebilirdik ancak. Ona kalça protezi ameliyatı yaptık. Ameliyatı, ROSA ismi verilen robotik cerrahi asistan yardımıyla direkt anterior yöntemle yaptık. Bu robot ameliyat esnasında cerrahın protezleri yerleştirmek için kullandığı aparatlara bir şekilde fiziksel olarak bağlanarak cerrahın bilgi almasını ve yönlendirilmesini sağlıyor. Yani bir anlamda ameliyatı cerrah yaparken hem görüntüleme, hem ölçme hem de ameliyat sonu projeksiyonu aynı anda yapabilen gelişmiş teknoloji cerraha yardım ediyor. Konvansiyonel olarak yapılan ameliyatlara göre hasta daha kısa sürede iyileşiyor ve günlük hayata daha kısa zamanda dönebiliyor. Hastamız ameliyattan 3 saat sonra ayağa kalktı. Yöntemin ve robotik cerrahiye uygun direkt antrior açılımının bu sonucu almamızı sağlayan özellikleri var. Ameliyat yaparken cerraha bilgi sağlıyor robot. Cerrah ameliyatı yaparken muhtemel değişiklikleri hemen fark ediyor ve robot, anında size ameliyatın gidişatını değiştirebilecek plan seçeneği sunuyor. Zira yapay zeka tabanlı bir sistemi var. İçinde binlerce kalça protezi ameliyatının verileri bulunuyor. Öğrendiği bu veriler üstünden cerraha yardımcı olacak şekilde planlama yapabiliyor ve yönlendirebiliyor, hastanın durumuna özel ameliyat yapılmasına destek oluyor. Böylece cerrahın muhtemel hata payını düşürüyor. Biz uzun yıllar protez ameliyatı yapan cerrahlar olarak yapay zekanın ameliyatlardaki farkını hissedebiliyoruz. Hastalar da olumlu sonuçlarını yaşıyor" ifadelerini kullandı.

"15-20 sene sonra her ameliyat robot destekli olabilir"

Avrupa ve Türkiye'de ROSA'nın ilk kez Adana'da kullanılmasının ayrıca önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Toğrul, "Yapay zekalı robotik asistan sisteminin Avrupa ve Türkiye'de ilk kez kalça protezi ameliyatında kullanılması, üstelik bunu Adana'da kullanmış olmak bir cerrah olarak bizi mutlu etti. Sağlık alanında yapay zekanın sunduğu imkanlar hızla gelişiyor. Belki 15-20 sene sonra her ameliyat, robotik yardımlı ameliyat olacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Yapay Zeka ile İlk Kalça Protezi Ameliyatı - Son Dakika

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