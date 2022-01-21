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Yedi yıl önce felç olan Filistinli genç aradığı tedaviyi Eskişehir'de buldu - Son Dakika

Yedi yıl önce felç olan Filistinli genç aradığı tedaviyi Eskişehir'de buldu

21.01.2022 22:34

Yedi yıl önce felç olan Filistinli genç aradığı tedaviyi Eskişehir'de buldu Uzm. Dr. Türkan Tünerir: "Tek başına yürüyebilmeye başladı" Filistin'de 7 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle felç olan ve vücudunun sol tarafını sınırlı şekilde kullanabilen 25 yaşındaki Mohammad Masarwa...

Yedi yıl önce felç olan Filistinli genç aradığı tedaviyi Eskişehir'de buldu

Uzm. Dr. Türkan Tünerir:

"Tek başına yürüyebilmeye başladı"

ESKİŞEHİR - Filistin'de 7 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle felç olan ve vücudunun sol tarafını sınırlı şekilde kullanabilen 25 yaşındaki Mohammad Masarwa yıllardır aradığı tedaviyi Eskişehir'de buldu.

Filistinli Mohammad Masarwa, 2015 yılında motosikletiyle kaza yaptı. Kazada yaralanan Masarwa, 40 gün yoğun bakımda kaldı. Ülkesinde yaklaşık bir buçuk yıl boyunca fizik tedavi gören talihsiz genç, beklediği sonucu alamayınca farklı ülkelerdeki tedavi imkanlarını araştırmaya başladı. Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında Türkiye'nin gelişmiş olanaklara sahip olduğunu öğrenen Masarwa, Eskişehir'de bulunan Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'ne geldi. Burada gördüğü 3 aylık fizik tedavinin ardından vücudunun sol tarafını kontrol edebilmeye başlayan Masarwa, artık sol elini kullanabiliyor ve yürürken dengesini kurabiliyor.

"Tek başına yürüyebilmeye başladı"

Hastanın 3 aylık tedavi sürecinde önemli gelişmeler kaydettiğini belirten Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir, "Hastamız bize geldiği zaman sol tarafındaki güç kaybı çok fazlaydı, sol elini kullanamıyordu. Günlük işlerini yapmakta çok zorlanıyordu. Yürümesi ve dengesi bozuktu. Genç bir insan olduğu için günlük yaşamında oldukça zorluklar oluşturuyordu. 1 aylığına tedaviye gelmişti fakat gelişmelerden çok memnun kaldı. 3 aylık bir tedaviye ihtiyacı olduğuna hep birlikte karar verdik. 3'üncü ay sonunda elini çok güzel kullanabiliyor, istediği hareketleri yapabiliyor. Ayağındaki kuvvet kaybı normale döndü ve ayağını çekebiliyor. Tek başına yürüyebilmeye başladı" şeklinde konuştu.

"Ülkemizin rehabilitasyon konusunda başarılarını tüm dünyaya duyurmaya çalışıyoruz"

Sağlık alanında verilen hizmetlerle ülkeyi ve şehri tanıttıklarını aktaran Tünerir, "Biz ülkemizin rehabilitasyon konusunda başarılarını tüm dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Özellikle Eskişehir'i sağlık turizmi konusunda geliştirmeye çalışıyoruz. Böyle memnun gönderdiğimiz her hasta hem kendisi geri geliyor hem de yakınlarını gönderebiliyor. Türkiye'yi ve Eskişehir'i tavsiye ediyorlar. Kendilerinin hem tedavisini yapıyoruz, hem de aile ortamında hissetmeleri için destek olarak bütüncül tedavi yaklaşımlarını tercih ediyoruz. Yenilikçi cihazlarımızla, hidroterapi ünitemiz ve sanal gerçeklik ünitemiz ile hastaya bütüncül olarak yaklaşıyoruz. Rehabilitasyon konusunda 22 yıllık tecrübemiz mevcut. Bu tecrübemizle birlikte inovatif (yenilikçi) cihazlarımızı kullandığımızda hastalarımızdan oldukça iyi tedavi sonuçları almaktayız" dedi.

"Filistin'de beklediğim sonucu alamadım"

Tedavi yaklaşımından çok memnun kaldığını dile getiren Mohammad Masarwa, "28 Şubat 2015 tarihinde motosiklet ile trafik kazası geçirdim. 40 gün yoğun bakımda kaldım. Yaklaşık 1 buçuk yıl Filistin'de fizik tedavi gördüm fakat beklediğim sonucu alamadım. Buradaki tedavi yaklaşımından çok memnun kaldım. Buradaki ekibe teşekkür ederim. Yoğun bakım ve fizik tedavi sürecinin ardından internetten Fizyomer'i gördüm ve buraya gelmeye karar verdim" ifadelerini kullandı.

Yedi yıl önce felç olan Filistinli genç aradığı tedaviyi Eskişehir'de buldu
Yedi yıl önce felç olan Filistinli genç aradığı tedaviyi Eskişehir'de buldu
Yedi yıl önce felç olan Filistinli genç aradığı tedaviyi Eskişehir'de buldu

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Rehabilitasyon, Eskişehir, Filistin, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Yedi yıl önce felç olan Filistinli genç aradığı tedaviyi Eskişehir'de buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yedi yıl önce felç olan Filistinli genç aradığı tedaviyi Eskişehir'de buldu - Son Dakika
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