Yedigöller'de Sonbahar Keyfi - Son Dakika
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Sağlık

Yedigöller'de Sonbahar Keyfi

Erzurum'un Yedigöller'i sonbaharda doğaseverleri cezbetmeye devam ediyor, huzur sunuyor.

20.11.2024 19:13
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Yedigöller'i hazan sardı

Sakin kentin huzur veren köşesine doğaseverler akın ediyor

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesi Ulubağ Mahallesi'nde bulunan Yedigöller, son yıllarda adeta doğa severleri kendisine çekiyor. Yedigöller sonbaharda da seyir keyfi veren rengarenk hale büründü.

Erzurum'da bu günlerde Palandöken'in zirvesi beyaza bürünüp termometreler eksi 12'leri gösterirken, Erzurum'un başka bir köşesi olan Uzundere ilçesinde görsel şölen sunan ve ziyaretçilerini ağırlamaya devam eden Yedigöller, mevsimin sonbahar olmasına rağmen kıyısında bulunan piknik alanları ile keyifli dakikalar geçirme imkanı sunuyor. Suyun berraklığı ve içerisinde bulunan kırmızı benekli doğal alabalık görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir tarafından gelen fotoğrafçılar, piknikçiler ve şehirlerin kalabalığından nefes almak isteyen doğa meraklıları adeta Uzundere ilçesinin bu güzelliklerini yaşamak için akın ediyor.

Dağları arasında saklanan bir güzellik

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz sınırında, Erzurum ile Artvin'in kesişme noktasında yer alan Uzundere'deki Yedigöller, bu günlerde sonbaharın renkleriyle farklı güzellikleri bir arada sunuyor. Yakınındaki Tortum Şelalesi, iki dağ arasında mavi suların oluşturduğu göller ile çevresindeki renk renk bitki örtüsünün buluştuğu, Karadeniz ikliminin hakim olduğu, temiz havası ve doğal güzellikleriyle Çoruh Vadisi'nin önemli turistik bölgeleri arasında bulunan Yedigöller, Tortum Gölü havzasından sızan suların oluşturduğu yedi gölden ismini alıyor.

Meraklılarının ilgisini çekiyor

Kent merkezine 110, Uzundere ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve yemyeşil ağaç, çeşitli çiçek ve bitki türlerinin çepeçevre sardığı Yedigöller, göl kenarında faaliyete geçen bungalov evleriyle yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği turistik alanlar arasında yer alıyor. İlkbahar-yaz turizm sezonunda kalabalıktan ve stresli şehir hayatından uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenlere bungalov evleri ve tesisleri ile bu imkanı sunan Yedigöller, alabalık tesisi, lokanta ve piknik alanlarıyla da misafirlerine hizmet veriyor.

Kaynak: İHA

Uzundere, Erzurum, Kültür, Turizm, Sağlık, Yaşam, Şölen, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yedigöller'de Sonbahar Keyfi - Son Dakika

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