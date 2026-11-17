Yozgat Şehir Hastanesinde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla diyabetli çocuklar ve ailelerine yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

Yozgat Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Endokrinoloji Kliniği tarafından hastanenin konferans salonunda düzenlenen programa diyabetli çocuklar ve aileleri katıldı.

Kentte ilk kez gerçekleştirilen program, çocuklara yönelik el ve yüz boyama etkinlikleri ile palyaço gösterisiyle başladı.

Programda Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Dr. Hakan Birinci, Dünya Diyabet Günü'nün anlam ve önemi ile Tip 1 diyabet hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Etkinlikte Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Çok Sesli Korosu ve Orkestrası müzik dinletisi sundu, Yozgat Bozok Üniversitesi Tiyatro Topluluğu ise "Pamuk Prenses ve Yedi Emojiler" adlı çocuk oyununu sahneledi.

Gençlik Merkezi halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından diyabetli çocuklarla buluşma gerçekleştirildi.

Program, sanatçı Mümin Sarıkaya'nın verdiği mini konserle sona erdi.