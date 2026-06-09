Yozgat\'ta Kene Vakasında Artış

Türkiye'nin birçok bölgesinde havaların ısınmasıyla birlikte kene vakalarında artış yaşanıyor. Yozgat'ta da kene vakaları sıklıkla görülüyor. Uzmanlar, özellikle kırsal alanlarda ve yeşil bölgelerde bulunan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, kenenin yanlış yöntemlerle vücuttan çıkarılmaması gerektiğini belirtiyor.

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan havaların ısınmasıyla birlikte kene hareketliliğinin arttığını ifade etti. Karaarslan, "Kenelerin taşımış oldukları virüsler nedeniyle insanlarımız zaman zaman enfekte olabilmektedir. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı adını verdiğimiz bir hastalık. Enfekte keneler vasıtasıyla, virüsü barındıran keneler vasıtasıyla eğer insanlara kene yapışmışsa bu virüsü insanlara aktararak onların hastalanmasına neden olabiliyor. Maalesef etkin bir tedavi yöntemi henüz yok. Semptomatik olarak tedavi ediliyor" dedi.

"Kene fark edilirse naylon veya bez parçası ile çıkarılmalı"

Kene tutunmasına karşı alınacak tedbirlerden ve sonrasında yapılması gerekenlerden bahseden Karaarslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle kırsal alanlarda, bağ bahçeye ya da park yerlerine, piknik yerlerine gidildiği zaman pantolon paçalarını çorapların içerisine vererek kenenin vücuda ulaşmamasını sağlamak ya da açık renkli giysiler giyerek eğer varsa böyle bir vücuda doğru hareketli bir kene zamanında fark etmek ve vücuttan uzaklaştırmak gerekiyor. Özellikle park, bahçe ve piknikten eve dönüşlerde insanlarımızın, çocuklarımızın vücutlarının bütün yerlerini kontrol etmeleri gerekiyor. Özellikle kulak arkaları, koltuk altları, bacak araları ve vücut kıvrımlarında keneler yapışmış olabiliyor. Eğer fark edilebilirse hemen elle temas etmeden bir naylon veya bez parçasıyla ve kenenin vücuda en yakın temas ettiği yerden tutarak onu vücuttan uzaklaştırmak gerekiyor. Eğer öyle bir imkanımız yoksa bir sağlık kuruluşuna müracaat edilmeli ve kenenin vücuttan çıkarılması sağlıkçılar tarafından sağlanmalıdır. Bunun sonrasında da yaklaşık 1 hafta 10 günlük bir süre boyunca kene ile temas etmiş kişinin tahlillerinin yapılması gerekmektedir."

"Kene, vücuda en yakın yapıştığı yerden tutup çıkarılmalı"

Kenenin vücuda yapıştıktan sonra virüsü vücuda bırakmışsa insanı 1-3 gün içerisinde hastalandırdığını ifade eden Karaarslan, "İştahsızlık, bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı ve vücudun muhtelif yerlerinde zaman zaman kanamalar şeklinde belirtiler verebiliyor. Bu gibi belirtiler ve kene tutunması vakası varsa zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerekiyor. En yakın sürede müracaat edilmeli ve 10 günlük bir süre içerisinde tahlillerinin devamı sağlanmalı. Kenenin vücuda yapıştığını fark ediyorsak ve onu basit yöntemlerle çıkaramadıysak naylon veya bez parçası kullanarak vücuda en yakın yapıştığı yerden tutup çıkarmak gerekiyor. Çıkaramadıysak bu sefer daha tehlikeli olabilecek farklı yöntemlere müracaat etmemeliyiz. Keneyi sıkarak patlatmamalıyız, kenenin üzerine kolonya, gaz yağı gibi muhtelif maddeler dökerek keneyi daha da strese sokup içerisindeki virüsü kana bulaştırmasına neden olmamak gerekir. Ayrıca tedavi gören hastalar varsa bunlarla temas ederken eldiven ve maske kullanmak gerekir" dedi. - YOZGAT