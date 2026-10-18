Şırnak-Beytüşşebap yolunda kaya düşmesi ulaşımı kesti, can kaybı yok - Son Dakika
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Şırnak-Beytüşşebap yolunda kaya düşmesi ulaşımı kesti, can kaybı yok

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Şırnak-Beytüşşebap yolunda kaya düşmesi ulaşımı kesti, can kaybı yok
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Sırnak-Beytüşşebap kara yolunun Ayvalık köyü mevkiinde Komato Dağı'ndan kopan kayalar nedeniyle yol ulaşıma tamamen kapandı. AFAD koordinasyonunda Karayolları ekiplerinin bölgeye sevk edildiği olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.

Şırnak- Beytüşşebap kara yolunun Ayvalık köyü mevkiinde, Komato Dağı’ndan kopan kaya parçaları nedeniyle kara yolu ulaşıma tamamen kapandı. AFAD koordinasyonunda Karayolları ekipleri bölgeye sevk edilirken olayda can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Komato Dağı’ndan kopan kayalar yolu kapattı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine ulaşımı sağlayan kara yolunda meydana gelen kaya düşmesi, ulaşımın tamamen durmasına neden oldu. 18 Ekim 2026 tarihinde saat 08.00 sıralarında yaşanan olayda, Ayvalık köyü mevkiindeki Komato Dağı’ndan kopan büyük kaya parçaları kara yoluna düştü.

Yolun tamamen kapanması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarın ardından bölgede müdahale çalışmalarının başlatılması için harekete geçildi.

Şırnak-Beytüşşebap yolunda kaya düşmesi ulaşımı kesti, can kaybı yok

AFAD koordinasyonunda müdahale başlatıldı

AFAD Şırnak İl Müdürü Muzaffer Işlek’ten edinilen bilgilere göre, kaya düşmesi nedeniyle ulaşıma kapanan yolun yeniden açılması amacıyla AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, yolu kapatan kaya bloklarının kaldırılması için Karayolları Bölge Müdürlüğü ve ilgili şube şefliğine bağlı ekipler müdahale etmek üzere bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin, kara yolunu kapatan kaya bloklarının kaldırılması ve ulaşımın yeniden sağlanması amacıyla çalışma yürütmesi planlandı.

Şırnak-Beytüşşebap yolunda kaya düşmesi ulaşımı kesti, can kaybı yok

Can ve mal kaybı yaşanmadı

Özellikle dağlık ve sarp arazi yapısına sahip bölgelerde yaşanan kaya düşmeleri, kara yolu ulaşımında aksamalara neden olabiliyor. Şırnak-Beytüşşebap kara yolunda meydana gelen olayda ise sevindirici haber, herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmaması oldu.

AFAD Şırnak İl Müdürlüğü tarafından olayla ilgili geçmiş olsun dilekleri iletilirken, bölgedeki müdahale çalışmaları için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlandı.

Şırnak-Beytüşşebap kara yolunun yeniden ulaşıma açılmasına yönelik çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Haber: Halil Azizoğlu

Kaynak: Haber Platformu
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